Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

За даними ОП, лідери обговорили координацію з країнами – членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування росії до наближення справедливого й тривалого миру. Якщо не зупинити державу-агресорку зараз, пізніше вона може стати загрозою для будь-якої з країн НАТО.

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Окремо Президент зазначив, що однією з умов закінчення війни мають бути надійні гарантії безпеки.

Зеленський також подякував за незмінну підтримку України та відзначив важливість проведених у Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна – НАТО. Київ розраховує, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше.

Крім того, під час зустрічі обговорили оборонні потреби українських воїнів, зокрема в артилерії.

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