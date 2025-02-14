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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123129 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182964 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147354 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138843 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117369 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108008 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені

Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені

Київ • УНН

 • 78259 перегляди

Президент України провів зустріч з Генсеком НАТО на полях Мюнхенської конференції. Сторони обговорили координацію з країнами Альянсу та оборонні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН із посиланням на Офіс Президента. 

За даними ОП, лідери обговорили координацію з країнами – членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування росії до наближення справедливого й тривалого миру. Якщо не зупинити державу-агресорку зараз, пізніше вона може стати загрозою для будь-якої з країн НАТО.

Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні13.02.25, 10:40 • 27283 перегляди

Окремо Президент зазначив, що однією з умов закінчення війни мають бути надійні гарантії безпеки.

Зеленський також подякував за незмінну підтримку України та відзначив важливість проведених у Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна – НАТО. Київ розраховує, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше.

Крім того, під час зустрічі обговорили оборонні потреби українських воїнів, зокрема в артилерії.

Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО у рамках мирних домовленостей - Рютте13.02.25, 19:03 • 28582 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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mark-riutteМарк Рютте
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