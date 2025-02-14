Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з Генсеком НАТО на полях Мюнхенської конференції. Сторони обговорили координацію з країнами Альянсу та оборонні потреби України.
Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
За даними ОП, лідери обговорили координацію з країнами – членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування росії до наближення справедливого й тривалого миру. Якщо не зупинити державу-агресорку зараз, пізніше вона може стати загрозою для будь-якої з країн НАТО.
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Окремо Президент зазначив, що однією з умов закінчення війни мають бути надійні гарантії безпеки.
Зеленський також подякував за незмінну підтримку України та відзначив важливість проведених у Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна – НАТО. Київ розраховує, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше.
Крім того, під час зустрічі обговорили оборонні потреби українських воїнів, зокрема в артилерії.
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