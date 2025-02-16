Госсекретарь США: следующие дни и недели покажут, хочет ли путин мира
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшие недели покажут реальную заинтересованность путина в мире. Это стало известно после разговора Путина с Трампом, где обсуждалось мирное урегулирование конфликта.
Следующие несколько дней и недель определят, действительно ли глава кремля владимир путин заинтересован в мире в Украине. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, передает УНН.
Детали
У Рубио спросили, действительно ли он верит в то, что владимир путин готов будет идти на переговоры и на уступки для того, чтобы завершить войну.
Президент Трамп имел разговор с владимиром путиным на прошлой неделе, и в нем Владимир Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир... Это правильное решение. Очевидно, что за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается
Он также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.
"Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", - сказал Госсекретарь США.
Напомним
Президент Украины заявил, что путин боится Трампа, что может подтолкнуть его к мирным переговорам. Зеленский также предостерег мир не доверять заявлениям российского диктатора, назвав его убийцей.
Трамп планирует завершить войну рф в Украине до Пасхи, но чиновники ЕС ожидают других сроков урегулирования - Bloomberg16.02.25, 20:08 • 16441 просмотр