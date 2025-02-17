Рубио прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с рф о прекращении войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио прибывает в Саудовскую Аравию в понедельник перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетней войны москвы в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переговоры следуют после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону и приказал высшим должностным лицам начать переговоры о войне, которую он неоднократно обещал прекратить во время своей президентской кампании.

Эр-Рияд, который также участвует в переговорах с Вашингтоном относительно будущего сектора Газа, как отмечается, сыграл определенную роль в первых контактах между администрацией Трампа, которая вступила в должность 20 января, и Москвой, помогая обеспечить обмен заключенными на прошлой неделе.

Главный дипломат США Рубио, который в субботу разговаривал по телефону со своим российским коллегой, главой МИДа РФ Сергеем Лавровым, как указано, встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и спецпредставителем Белого дома на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, сообщили Reuters американский законодатель и источник. Не сразу было понятно, с кем они встретятся из России.

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Эти переговоры, как пишет издание, станут одними из первых личных дискуссий на высоком уровне за много лет между российскими и американскими официальными лицами и должны предшествовать встрече между президентами США и России.

В воскресенье Рубио заявил, что ближайшие недели и дни определят, серьезно ли путин настроен на заключение мира.

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В регионе также находится Президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский, который прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, заявил, что также намерен посетить Саудовскую Аравию и Турцию, но даты не определены. Он сказал, что не планирует встречаться с официальными лицами России или США, и, «как полагают, Украина не будет приглашена на переговоры, организованные Саудовской Аравией», пишет издание.

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Ожидается, что Рубио встретится с наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом в Саудовской Аравии. Предположительно, на повестке дня будет предложение Трампа по переселению палестинских жителей Газы в другие арабские страны и о том, чтобы США возглавили восстановление их домов.

Это предложение разозлило арабский мир и усилило опасения палестинцев в Газе быть изгнанными из прибрежной полосы, указывает издание.

Рубио посетил Израиль в воскресенье и встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, пообещав поддержать Израиль в его региональном соперничестве с Ираном.