Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах с рф в Эр-Рияде, но визит в Саудовскую Аравию будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в американо-российских переговорах на этой неделе в Эр-Рияде, но на этой неделе он поедет в Саудовскую Аравию для отдельных переговоров с официальными лицами Саудовской Аравии, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Украина не будет участвовать. Украина о них ничего не знала. Украина воспринимает любые переговоры об Украине без Украины как (переговоры) без результата. Мы не можем признавать ничего или никакие договоренности о нас без нас - сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Президент подтвердил, что на этой неделе совершит официальный визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, но эта встреча не связана с американо-российскими переговорами, которые должны начаться во вторник в Эр-Рияде.

Зеленский добавил, что спросит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, что ему известно о переговорах, "просто из интереса".

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