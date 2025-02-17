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Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах с рф в Эр-Рияде, но визит в Саудовскую Аравию будет

Киев  •  УНН

 • 6635 просмотра

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Президент Украины не будет участвовать в американо-российских переговорах в Эр-Рияде, поскольку Украину не уведомили о них. Зеленский совершит отдельный визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в американо-российских переговорах на этой неделе в Эр-Рияде, но на этой неделе он поедет в Саудовскую Аравию для отдельных переговоров с официальными лицами Саудовской Аравии, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Украина не будет участвовать. Украина о них ничего не знала. Украина воспринимает любые переговоры об Украине без Украины как (переговоры) без результата. Мы не можем признавать ничего или никакие договоренности о нас без нас

- сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Президент подтвердил, что на этой неделе совершит официальный визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, но эта встреча не связана с американо-российскими переговорами, которые должны начаться во вторник в Эр-Рияде.

Зеленский добавил, что спросит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, что ему известно о переговорах, "просто из интереса".

Рубио прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с рф о прекращении войны в Украине17.02.25, 09:24 • 24035 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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