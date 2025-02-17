В рф заявили, що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому є недійсними – ISW
Київ • УНН
Пєсков заявив, що росія змінила підхід до переговорів з Україною через нібито відсутність суверенітету. кремль також стверджує, що будь-які майбутні угоди з Україною будуть недійсними.
кремль заявляє, що Україна не має права вести переговори з росією через відсутність у неї суверенітету. Також будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними. Про це інформує УНН із посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).
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"кремль офіційно повторив свою заяву про відсутність у України суверенітету, поставивши умови для москви стверджувати, що Україна не має права вести переговори з росією або будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними", - йдеться у зведенні ISW.
Зазначається, що 16 лютого представник кремля дмитро пєсков заявив, що росія скоригувала свій підхід до потенційних переговорів з Україною, оскільки Україна нібито має "дефіцит" суверенітету.
пєсков заявив, що рішення України не підписувати мирну угоду, яку росія та Україна обговорювали навесні 2022 року у Стамбулі, показує, що росія не може довіряти слову України. Україна та росія не уклали мирну угоду у Стамбулі у 2022 році
В своєму зведенні аналітики Інститут пишуть, що чиновники кремля неодноразово заявляли, що Захід змусив Україну відмовитися від Стамбульської угоди і що таким чином Україна не має суверенітету.
Пєсков також продовжив давні спроби кремля покласти провину за повномасштабне вторгнення росії на Україну, заявивши, що Україна була б "неушкодженою", що український уряд не "знущався б" з росіян на сході України, що не було б "громадянської війни" і що росіяни на сході України "не мали б бажання... відокремлюватися від України", якби Україна виконала умови Мінських угод
"Мінські угоди були особливо вигідні для росії, не накладаючи жодних зобов'язань на москву, проте російські довірені особи постійно порушували угоди за підтримки росії", - додали в ISW.
Аналітики зауважили, що державні ЗМІ, які контролює кремль, використовували інтерв'ю від 15 лютого з колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, пов'язаним з кремлем, щоб повторити помилкову версію кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо
У вівторок, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.
Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський16.02.25, 20:48 • 53555 переглядiв