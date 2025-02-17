В рф заявили, що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому є недійсними – ISW

кремль заявляє, що Україна не має права вести переговори з росією через відсутність у неї суверенітету. Також будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними. Про це інформує УНН із посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

"кремль офіційно повторив свою заяву про відсутність у України суверенітету, поставивши умови для москви стверджувати, що Україна не має права вести переговори з росією або будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними", - йдеться у зведенні ISW.

Зазначається, що 16 лютого представник кремля дмитро пєсков заявив, що росія скоригувала свій підхід до потенційних переговорів з Україною, оскільки Україна нібито має "дефіцит" суверенітету.

пєсков заявив, що рішення України не підписувати мирну угоду, яку росія та Україна обговорювали навесні 2022 року у Стамбулі, показує, що росія не може довіряти слову України. Україна та росія не уклали мирну угоду у Стамбулі у 2022 році - повідомили в ISW.

В своєму зведенні аналітики Інститут пишуть, що чиновники кремля неодноразово заявляли, що Захід змусив Україну відмовитися від Стамбульської угоди і що таким чином Україна не має суверенітету.

Пєсков також продовжив давні спроби кремля покласти провину за повномасштабне вторгнення росії на Україну, заявивши, що Україна була б "неушкодженою", що український уряд не "знущався б" з росіян на сході України, що не було б "громадянської війни" і що росіяни на сході України "не мали б бажання... відокремлюватися від України", якби Україна виконала умови Мінських угод - звітує Інститут вивчення війни.

"Мінські угоди були особливо вигідні для росії, не накладаючи жодних зобов'язань на москву, проте російські довірені особи постійно порушували угоди за підтримки росії", - додали в ISW.

Аналітики зауважили, що державні ЗМІ, які контролює кремль, використовували інтерв'ю від 15 лютого з колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, пов'язаним з кремлем, щоб повторити помилкову версію кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо

У вівторок, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.

Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський