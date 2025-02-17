В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

кремль заявляет, что Украина не имеет права вести переговоры с россией из-за отсутствия у нее суверенитета. Также любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

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"кремль официально повторил свое заявление об отсутствии у Украины суверенитета, поставив условия для москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с россией или любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными", - говорится в сводке ISW.

Отмечается, что 16 февраля представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет "дефицит" суверенитета.

Песков заявил, что решение Украины не подписывать мирное соглашение, которое россия и Украина обсуждали весной 2022 года в Стамбуле, показывает, что россия не может доверять слову Украины. Украина и россия не заключили мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году

В своей сводке аналитики Института пишут, что чиновники кремля неоднократно заявляли, что Запад заставил Украину отказаться от Стамбульского соглашения и что таким образом Украина не имеет суверенитета.

Песков также продолжил давние попытки кремля возложить вину за полномасштабное вторжение россии на Украину, заявив, что Украина была бы "невредимой", что украинское правительство не "издевалось бы" над русскими на востоке Украины, что не было бы "гражданской войны" и что русские на востоке Украины "не имели бы желания... отделяться от Украины", если бы Украина выполнила условия Минских соглашений