В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

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Киев  •  УНН

 • 12346 просмотра

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Песков заявил, что россия изменила подход к переговорам с Украиной из-за якобы отсутствия суверенитета. кремль также утверждает, что любые будущие соглашения с Украиной будут недействительными.

кремль заявляет, что Украина не имеет права вести переговоры с россией из-за отсутствия у нее суверенитета. Также любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

"кремль официально повторил свое заявление об отсутствии у Украины суверенитета, поставив условия для москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с россией или любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными", - говорится в сводке ISW.

Отмечается, что 16 февраля представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет "дефицит" суверенитета.

Песков заявил, что решение Украины не подписывать мирное соглашение, которое россия и Украина обсуждали весной 2022 года в Стамбуле, показывает, что россия не может доверять слову Украины. Украина и россия не заключили мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году

- сообщили в ISW.

В своей сводке аналитики Института пишут, что чиновники кремля неоднократно заявляли, что Запад заставил Украину отказаться от Стамбульского соглашения и что таким образом Украина не имеет суверенитета.

Песков также продолжил давние попытки кремля возложить вину за полномасштабное вторжение россии на Украину, заявив, что Украина была бы "невредимой", что украинское правительство не "издевалось бы" над русскими на востоке Украины, что не было бы "гражданской войны" и что русские на востоке Украины "не имели бы желания... отделяться от Украины", если бы Украина выполнила условия Минских соглашений

- отчитывается Институт изучения войны.

"Минские соглашения были особенно выгодны для россии, не накладывая никаких обязательств на москву, однако российские доверенные лица постоянно нарушали соглашения при поддержке россии", - добавили в ISW.

Аналитики отметили, что государственные СМИ, которые контролирует кремль, использовали интервью от 15 февраля с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, связанным с кремлем, чтобы повторить ложную версию кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним

Во вторник, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны. Украинская сторона выражает обеспокоенность относительно переговоров без ее участия.

Трамп может подтолкнуть путина к переговорам - Зеленский16.02.25, 20:48 • 31570 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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