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05:23 • 24659 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124891 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184045 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148378 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139656 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117759 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108255 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143347 перегляди

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США та росія розпочали переговори у Саудівській Аравії - росЗМІ

США та росія розпочали переговори у Саудівській Аравії - росЗМІ

Київ • УНН

 • 28702 перегляди

У столиці Саудівської Аравії стартували американсько-російські переговори. Зеленський заявив, що Україна не братиме в них участі, але анонсував окремий візит до Саудівської Аравії.

У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії, повідомили російські ЗМІ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Переговори делегацій росії та США розпочалися в Ер-Ріяді", - ідеться у повідомленні одного з державних росЗМІ.

Деталей наразі немає.

Переговори слідують після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп поговорив з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським по телефону і наказав вищим посадовим особам почати переговори щодо війни, яку він неодноразово обіцяв припинити під час своєї президентської кампанії.

Держсекретар США Марко Рубіо, який у суботу розмовляв по телефону зі своїм російським колегою, головою мзс рф сергієм лавровим, прибув до Саудівської Аравії і зустрінеться з російськими офіційними особами разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцем і спецпредставником Білого дому на Близькому Сході Стівом Віткоффом, про що повідомили Reuters американський законодавець та джерело. 

Голова мзс рф сергій лавров та помічник путіна юрій ушаков прибули до Ер-Ріяда для участі в переговорах між москвою та Вашингтоном.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах цього тижня в Ер-Ріяді, але цього тижня він поїде до Саудівської Аравії для окремих переговорів з офіційними особами Саудівської Аравії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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