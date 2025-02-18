США та росія розпочали переговори у Саудівській Аравії - росЗМІ

У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії, повідомили російські ЗМІ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Переговори делегацій росії та США розпочалися в Ер-Ріяді", - ідеться у повідомленні одного з державних росЗМІ.

Деталей наразі немає.

Переговори слідують після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп поговорив з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським по телефону і наказав вищим посадовим особам почати переговори щодо війни, яку він неодноразово обіцяв припинити під час своєї президентської кампанії.

Держсекретар США Марко Рубіо, який у суботу розмовляв по телефону зі своїм російським колегою, головою мзс рф сергієм лавровим, прибув до Саудівської Аравії і зустрінеться з російськими офіційними особами разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцем і спецпредставником Білого дому на Близькому Сході Стівом Віткоффом, про що повідомили Reuters американський законодавець та джерело.

Голова мзс рф сергій лавров та помічник путіна юрій ушаков прибули до Ер-Ріяда для участі в переговорах між москвою та Вашингтоном.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах цього тижня в Ер-Ріяді, але цього тижня він поїде до Саудівської Аравії для окремих переговорів з офіційними особами Саудівської Аравії.