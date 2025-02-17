лавров і ушаков прибули до Ер-Ріяда для переговорів між росією та США
Київ • УНН
Російські дипломати Лавров і Ушаков прибули до Ер-Ріяда для двосторонніх переговорів з представниками США. Українська сторона участі в переговорах не братиме, а кремль очікує на нормалізацію відносин.
російські дипломати сергій лавров і юрій ушаков прибули до Ер-Ріяда для участі в переговорах між москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, передає УНН.
Переговори в Ер-Ріяді відбудуться у двосторонньому форматі між представниками росії та США. Українська сторона участі в них не братиме.
"Ми приїхали, щоб вести переговори з американськими колегами. це двосторонні переговори, чисто двосторонні. Інших переговорів в Ер-Ріяді не може бути", – заявив помічник президента рф юрій ушаков.
помічник путіна додав, що в кремлі очікують на "нормалізацію відносин із США" за підсумками зустрічі.
Нагадаємо
17 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.