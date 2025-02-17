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лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров между россией и США

лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров между россией и США

Киев  •  УНН

 • 6415 просмотра

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Российские дипломаты лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для двусторонних переговоров с представителями США. Украинская сторона участвовать в переговорах не будет, а кремль ожидает нормализации отношений.

российские дипломаты сергей лавров и юрий ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах между москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает УНН

Переговоры в Эр-Рияде состоятся в двустороннем формате между представителями россии и США. Украинская сторона участвовать в них не будет.

"Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Других переговоров в Эр-Рияде не может быть", - заявил помощник президента рф юрий ушаков.

помощник путина добавил, что в кремле ожидают "нормализации отношений с США" по итогам встречи.

Напомним

17 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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