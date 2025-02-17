Президент України Зеленський прибув до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН із посиланням на Анадолу.

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Літак із Зеленським та його делегацією приземлився в аеропорту Есенбога в Анкарі о 21:08.

Президента України Зеленського в аеропорту зустрічали офіційні особи.

Завтра у Зеленського запланована зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському комплексі в Анкарі.

Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?