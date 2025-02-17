Президент України Зеленський прибув до Туреччини
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Есенбога в Анкарі ввечері. Завтра відбудеться його зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському комплексі.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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Літак із Зеленським та його делегацією приземлився в аеропорту Есенбога в Анкарі о 21:08.
Президента України Зеленського в аеропорту зустрічали офіційні особи.
Завтра у Зеленського запланована зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському комплексі в Анкарі.
Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?17.02.2025, 15:34 • 25686 переглядiв