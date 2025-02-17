Президент Украины Зеленский прибыл в Турцию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре вечером. Завтра состоится его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
Самолет с Зеленским и его делегацией приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре в 21:08.
Президента Украины Зеленского в аэропорту встречали официальные лица.
Завтра у Зеленского запланирована встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре.
Эрдоган и Зеленский завтра проведут встречу в Анкаре: что обсудят лидеры?17.02.2025, 15:34 • 17671 просмотр