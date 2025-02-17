Президент Украины Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

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Самолет с Зеленским и его делегацией приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре в 21:08.

Президента Украины Зеленского в аэропорту встречали официальные лица.

Завтра у Зеленского запланирована встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре.

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