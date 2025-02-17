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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Президент Украины Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Зеленский прибыл в Турцию

Киев  •  УНН

 • 2241 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре вечером. Завтра состоится его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Детали

Самолет с Зеленским и его делегацией приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре в 21:08.

Президента Украины Зеленского в аэропорту встречали официальные лица.

Завтра у Зеленского запланирована встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре.

Эрдоган и Зеленский завтра проведут встречу в Анкаре: что обсудят лидеры?17.02.2025, 15:34 • 17671 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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ankaraАнкара
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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