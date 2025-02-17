Эрдоган и Зеленский завтра проведут встречу в Анкаре: что обсудят лидеры?
Киев • УНН
Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.
Завтра в Анкаре состоится встреча Президента Турции Реджепа Эрдогана и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун, передает УНН.
Во вторник, 18 февраля, в Президентском комплексе состоится встреча ... Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом
По его словам, в ходе встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, а также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.
В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах, резюмировал Алтун.
Добавим
Президент Украины провел встречу с лидером ОАЭ в Абу-Даби, где обсудили освобождение пленных и подписали экономическое соглашение. Документ упрощает доступ украинских товаров на рынок ОАЭ.