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Эрдоган и Зеленский завтра проведут встречу в Анкаре: что обсудят лидеры?

Киев  •  УНН

 • 7378 просмотра

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Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.

Завтра в Анкаре состоится встреча Президента Турции Реджепа Эрдогана и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун, передает УНН.

Во вторник, 18 февраля, в Президентском комплексе состоится встреча ... Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом

- сообщил Алтун.

По его словам, в ходе встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, а также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах, резюмировал Алтун.

Добавим

Президент Украины провел встречу с лидером ОАЭ в Абу-Даби, где обсудили освобождение пленных и подписали экономическое соглашение. Документ упрощает доступ украинских товаров на рынок ОАЭ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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abu-dabiАбу-Даби
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
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obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
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