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Новое экономическое соглашение и обсуждение возвращения пленных: Зеленский рассказал о первых результатах визита в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 2975 просмотра

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Президент Украины провел встречу с лидером ОАЭ в Абу-Даби, где обсудили освобождение пленных и подписали экономическое соглашение. Документ упрощает доступ украинских товаров на рынок ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с президентом ОАЭ в Абу-Даби, и что сегодня на повестке дня - обсуждение освобождения пленных и было подписано экономическое соглашение, упрощающее доступ украинских товаров на рынок ОАЭ, пишет УНН.

Детали

"Визит в Объединенные Арабские Эмираты. Содержательный разговор с Президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Одна из наших ключевых тем сегодня - возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", - написал Зеленский в соцсетях. 

"Сегодня же подписано важное экономическое соглашение между нашими государствами. Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ", - сообщил Президент.

Активной, по его словам, была и работа первой леди. "Важные вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей", - отметил Глава государства.

Зеленский с женой прибыли в ОАЭ: что будут обсуждать в Абу-Даби16.02.25, 22:26 • 56530 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
abu-dabiАбу-Даби
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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