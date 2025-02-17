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05:23 • 8742 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121644 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182178 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146629 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138283 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117077 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107804 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102971 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141339 перегляди

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Нова економічна угода та обговорення повернення полонених: Зеленський розповів про перші результати візиту в ОАЕ

Нова економічна угода та обговорення повернення полонених: Зеленський розповів про перші результати візиту в ОАЕ

Київ • УНН

 • 25130 перегляди

Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених та підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з президентом ОАЕ в Абу-Дабі, і що сьогодні на порядку денному - обговорення звільнення полонених та було підписано економічну угоду, що спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ, пише УНН.

Деталі

"Візит в Об’єднані Арабські Емірати. Змістовна розмова з Президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі. Одна з наших ключових тем сьогодні – повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - написав Зеленський у соцмережах. 

"Сьогодні ж підписано важливу економічну угоду між нашими державами. Документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - повідомив Президент.

Активною, з його слів, була й робота першої леді. "Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", - зазначив Глава держави.

Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі16.02.25, 22:26 • 61914 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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