Нова економічна угода та обговорення повернення полонених: Зеленський розповів про перші результати візиту в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з президентом ОАЕ в Абу-Дабі, і що сьогодні на порядку денному - обговорення звільнення полонених та було підписано економічну угоду, що спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ, пише УНН.

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"Візит в Об’єднані Арабські Емірати. Змістовна розмова з Президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі. Одна з наших ключових тем сьогодні – повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - написав Зеленський у соцмережах.

"Сьогодні ж підписано важливу економічну угоду між нашими державами. Документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - повідомив Президент.

Активною, з його слів, була й робота першої леді. "Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", - зазначив Глава держави.

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