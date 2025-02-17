Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?

Завтра в Анкарі відбудеться зустріч Президента Туреччини Реджепа Ердогана та Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив глава комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає УНН.

У вівторок, 18 лютого, у Президентському комплексі відбудеться зустріч ... Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає нашу країну з офіційним візитом