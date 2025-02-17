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15 березня, 19:03 • 119373 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178622 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144480 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136419 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116071 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107259 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102719 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139509 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133669 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128001 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?

Київ • УНН

 • 25686 перегляди

Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.

Завтра в Анкарі відбудеться зустріч Президента Туреччини Реджепа Ердогана та Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив глава комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає УНН.

У вівторок, 18 лютого, у Президентському комплексі відбудеться зустріч ... Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає нашу країну з офіційним візитом

- повідомив Алтун.

За його словами, під час зустрічей буде розглянуто всі аспекти відносин стратегічного партнерства Туреччини та України, а також обговорено кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

Під час візиту також відбудеться обмін думками про останні події в Україні та інші регіональні та глобальні проблеми, резюмував Алтун.

Додамо

Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених і підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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