Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?
Київ • УНН
Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.
Завтра в Анкарі відбудеться зустріч Президента Туреччини Реджепа Ердогана та Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив глава комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає УНН.
У вівторок, 18 лютого, у Президентському комплексі відбудеться зустріч ... Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає нашу країну з офіційним візитом
За його словами, під час зустрічей буде розглянуто всі аспекти відносин стратегічного партнерства Туреччини та України, а також обговорено кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.
Під час візиту також відбудеться обмін думками про останні події в Україні та інші регіональні та глобальні проблеми, резюмував Алтун.
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Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених і підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.