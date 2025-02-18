США и россия начали переговоры в Саудовской Аравии - росСМИ

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В столице Саудовской Аравии начались американо-российские переговоры. Зеленский заявил, что Украина не будет в них участвовать, но анонсировал отдельный визит в Саудовскую Аравию.

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и россии, сообщили российские СМИ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Переговоры делегаций россии и США начались в Эр-Рияде", - говорится в сообщении одного из государственных российских СМИ.

Подробностей пока нет.

Переговоры следуют после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским и приказал высшим должностным лицам начать переговоры о войне, которую он неоднократно обещал прекратить во время своей президентской кампании.

Госсекретарь США Марко Рубио, который в субботу разговаривал по телефону со своим российским коллегой, главой мид рф сергеем лавровым, прибыл в Саудовскую Аравию и встретится с российскими официальными лицами вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и специальным представителем Белого дома на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, как сообщили Reuters американский законодатель и источник.

Глава мид рф сергей лавров и помощник путина юрий ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах между москвой и Вашингтоном.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в американо-российских переговорах на этой неделе в Эр-Рияде, но на этой неделе он поедет в Саудовскую Аравию для отдельных переговоров с официальными лицами Саудовской Аравии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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