Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают
Киев • УНН
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.
В рамках программы Interstorm в Королевских военно-воздушных силах Британии продолжается очередной этап подготовки украинских пилотов к пилотированию американских истребителей F-16. Некоторые СМИ распространили информацию о 32 F-16 Block 30, которые будут или уже были переданы из Греции. Впрочем, по данным греческих источников - это не соответствует действительности.
Передает УНН со ссылкой на Le Monde, NOEL REPORTS и OnAlert.
Детали
По данным французского издания Le Monde, которое ссылается на подготовку украинских пилотов западными союзниками, Греция есть среди стран, которые предоставят Украине свои истребители. В сети распространяется информация о 32 F-16 Block 30, которые могут быть переданы Украине (или уже были получены).
Согласно инфорации Le Monde:
Продолжается подготовка украинских пилотов; в течение шести месяцев десять солдат из Украины будут проходить подготовку в Королевских военно-воздушных силах, где их научат основам навигации и управления истребителями.
Французское издание Le Monde пишет:
Обучение (пилотов из Украины) длится в целом восемнадцать месяцев - это короче типичной подготовки пилотов F-16 (от двух лет). Идея в том, чтобы как можно быстрее подготовить молодых пилотов к боевым действиям.
По информации Le Monde:
Украина получила около 70 самолетов F-16 (из Дании, Нидерландов или Греции).
Медиа-платформа для освещения глобальных конфликтных зон NOEL REPORTS не видит в этой информации достоверности:
В статье говорится только об обещаниях Дании, Нидерландов и/или Греции о передаче истребителей F-16, причем последнее не было подтверждено. Нигде не упоминается, что Греция передаст 32 избыточных истребителя F-16 Block 30. Это были лишь слухи в середине 2024 года.
В СМИ Греции упоминают, что Министр обороны Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что хочет передать F-16 в рамках капитального ремонта ВВС Греции.
Были предположения, что Греция вернет эти F-16 в США, модернизирует их и отправит в Украину. Но это так и не получило подтверждения.
Напомним,
С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 51 самолета от партнеров, включая МиГ-29, Су-25, F-16 и Mirage-2000. Еще 85 самолетов планируется передать в будущем.
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