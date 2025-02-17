Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

В рамках программы Interstorm в Королевских военно-воздушных силах Британии продолжается очередной этап подготовки украинских пилотов к пилотированию американских истребителей F-16. Некоторые СМИ распространили информацию о 32 F-16 Block 30, которые будут или уже были переданы из Греции. Впрочем, по данным греческих источников - это не соответствует действительности.

Передает УНН со ссылкой на Le Monde, NOEL REPORTS и OnAlert.

Детали

По данным французского издания Le Monde, которое ссылается на подготовку украинских пилотов западными союзниками, Греция есть среди стран, которые предоставят Украине свои истребители. В сети распространяется информация о 32 F-16 Block 30, которые могут быть переданы Украине (или уже были получены).

Согласно инфорации Le Monde:

Продолжается подготовка украинских пилотов; в течение шести месяцев десять солдат из Украины будут проходить подготовку в Королевских военно-воздушных силах, где их научат основам навигации и управления истребителями.

Французское издание Le Monde пишет:

Обучение (пилотов из Украины) длится в целом восемнадцать месяцев - это короче типичной подготовки пилотов F-16 (от двух лет). Идея в том, чтобы как можно быстрее подготовить молодых пилотов к боевым действиям.

По информации Le Monde:

Украина получила около 70 самолетов F-16 (из Дании, Нидерландов или Греции).

Медиа-платформа для освещения глобальных конфликтных зон NOEL REPORTS не видит в этой информации достоверности:

В статье говорится только об обещаниях Дании, Нидерландов и/или Греции о передаче истребителей F-16, причем последнее не было подтверждено. Нигде не упоминается, что Греция передаст 32 избыточных истребителя F-16 Block 30. Это были лишь слухи в середине 2024 года.

В СМИ Греции упоминают, что Министр обороны Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что хочет передать F-16 в рамках капитального ремонта ВВС Греции.

Были предположения, что Греция вернет эти F-16 в США, модернизирует их и отправит в Украину. Но это так и не получило подтверждения. - говорится в заметке.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 51 самолета от партнеров, включая МиГ-29, Су-25, F-16 и Mirage-2000. Еще 85 самолетов планируется передать в будущем.

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