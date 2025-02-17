Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

ukenru
Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
15:23 • 15751 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 50751 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 98019 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 113413 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 133036 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 192542 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 168477 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 165627 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152948 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194808 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 101379 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

17 февраля, 06:42 • 51586 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 119005 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97243 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95177 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 119005 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 161277 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 198345 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 317963 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 247732 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95177 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97243 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 109994 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 192544 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 137807 просмотра
Актуальное
Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Киев  •  УНН

 • 9632 просмотра

Read in English

Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.

В рамках программы Interstorm в Королевских военно-воздушных силах Британии продолжается очередной этап подготовки украинских пилотов к пилотированию американских истребителей F-16. Некоторые СМИ распространили информацию о 32 F-16 Block 30, которые будут или уже были переданы из Греции. Впрочем, по данным греческих источников - это не соответствует действительности.

Передает УНН со ссылкой на Le MondeNOEL REPORTS и OnAlert.

Детали

По данным французского издания Le Monde, которое ссылается на подготовку украинских пилотов западными союзниками, Греция есть среди стран, которые предоставят Украине свои истребители. В сети распространяется информация о 32 F-16 Block 30, которые могут быть переданы Украине (или уже были получены).

Согласно инфорации Le Monde:

Продолжается подготовка украинских пилотов; в течение шести месяцев десять солдат из Украины будут проходить подготовку в Королевских военно-воздушных силах, где их научат основам навигации и управления истребителями.

Французское издание Le Monde пишет:

Обучение (пилотов из Украины) длится в целом восемнадцать месяцев - это короче типичной подготовки пилотов F-16 (от двух лет). Идея в том, чтобы как можно быстрее подготовить молодых пилотов к боевым действиям.

По информации Le Monde:

Украина получила около 70 самолетов F-16 (из Дании, Нидерландов или Греции).

Медиа-платформа для освещения глобальных конфликтных зон NOEL REPORTS не видит в этой информации достоверности:

В статье говорится только об обещаниях Дании, Нидерландов и/или Греции о передаче истребителей F-16, причем последнее не было подтверждено. Нигде не упоминается, что Греция передаст 32 избыточных истребителя F-16 Block 30. Это были лишь слухи в середине 2024 года.

В СМИ Греции упоминают, что Министр обороны Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что хочет передать F-16 в рамках капитального ремонта ВВС Греции.

Были предположения, что Греция вернет эти F-16 в США, модернизирует их и отправит в Украину. Но это так и не получило подтверждения.

- говорится в заметке.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 51 самолета от партнеров, включая МиГ-29, Су-25, F-16 и Mirage-2000. Еще 85 самолетов планируется передать в будущем.

США планируют предоставить Индии истребители F-3514.02.25, 04:23 • 27927 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
dasso-mirazh-2000Дассо Мираж 2000
mikoyan-mig-29Микоян МиГ-29
lockheed-martin-f-35-lightning-iiLockheed Martin F-35 Lightning II
indiyaИндия
daniyaДания
gretsiyaГреция
niderlandiНидерланды
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon

Обратиться по вопросам размещения рекламы