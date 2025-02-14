США планируют предоставить Индии истребители F-35

США готовятся к продаже Индии истребителей F-35. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Администрация Дональда Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter.

До сих пор Индия не рассматривалась как потенциальный покупатель этой передовой авиационной платформы. Одной из основных причин была значительная зависимость страны от вооружений российского производства. Однако в последние годы Нью-Дели постепенно укрепляет оборонные связи с Соединенными Штатами, подписывая новые соглашения о военно-морском сотрудничестве и обмене технологиями.

F-35 является самым дорогим оружием в военном арсенале США. Стоимость программы Joint Strike Fighter оценивается в 1,7 триллиона долларов, что делает ее самой затратной оборонной инициативой в истории страны. Помимо Соединенных Штатов, к программе разработки истребителя привлечено восемь международных партнеров, а также подписаны контракты с двенадцатью странами, среди которых Израиль, Южная Корея и Сингапур.

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