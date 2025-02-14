США планируют предоставить Индии истребители F-35
Киев • УНН
Администрация Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря укреплению оборонных связей между странами, несмотря на предыдущую зависимость Индии от российского вооружения.
США готовятся к продаже Индии истребителей F-35. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Администрация Дональда Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter.
До сих пор Индия не рассматривалась как потенциальный покупатель этой передовой авиационной платформы. Одной из основных причин была значительная зависимость страны от вооружений российского производства. Однако в последние годы Нью-Дели постепенно укрепляет оборонные связи с Соединенными Штатами, подписывая новые соглашения о военно-морском сотрудничестве и обмене технологиями.
F-35 является самым дорогим оружием в военном арсенале США. Стоимость программы Joint Strike Fighter оценивается в 1,7 триллиона долларов, что делает ее самой затратной оборонной инициативой в истории страны. Помимо Соединенных Штатов, к программе разработки истребителя привлечено восемь международных партнеров, а также подписаны контракты с двенадцатью странами, среди которых Израиль, Южная Корея и Сингапур.
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