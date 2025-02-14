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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 111116 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

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Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 122587 просмотра

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13 февраля, 09:03 • 126902 просмотра

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13 февраля, 07:01 • 129822 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США планируют предоставить Индии истребители F-35

США планируют предоставить Индии истребители F-35

Киев  •  УНН

 • 3334 просмотра

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Администрация Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря укреплению оборонных связей между странами, несмотря на предыдущую зависимость Индии от российского вооружения.

США готовятся к продаже Индии истребителей F-35. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Администрация Дональда Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter.

До сих пор Индия не рассматривалась как потенциальный покупатель этой передовой авиационной платформы. Одной из основных причин была значительная зависимость страны от вооружений российского производства. Однако в последние годы Нью-Дели постепенно укрепляет оборонные связи с Соединенными Штатами, подписывая новые соглашения о военно-морском сотрудничестве и обмене технологиями.

F-35 является самым дорогим оружием в военном арсенале США. Стоимость программы Joint Strike Fighter оценивается в 1,7 триллиона долларов, что делает ее самой затратной оборонной инициативой в истории страны. Помимо Соединенных Штатов, к программе разработки истребителя привлечено восемь международных партнеров, а также подписаны контракты с двенадцатью странами, среди которых Израиль, Южная Корея и Сингапур.

Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии28.01.25, 05:46 • 105332 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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