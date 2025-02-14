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США планують надати Індії винищувачі F-35

США планують надати Індії винищувачі F-35

Київ • УНН

 • 28498 перегляди

Адміністрація Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Це стало можливим завдяки зміцненню оборонних зв'язків між країнами, незважаючи на попередню залежність Індії від російського озброєння.

США готуються до продажу Індії винищувачів F-35. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter.

Досі Індія не розглядалася як потенційний покупець цієї передової авіаційної платформи. Однією з основних причин була значна залежність країни від озброєнь російського виробництва. Проте останніми роками Нью-Делі поступово зміцнює оборонні зв’язки зі Сполученими Штатами, підписуючи нові угоди про військово-морське співробітництво та обмін технологіями.

F-35 є найдорожчою зброєю у військовому арсеналі США. Вартість програми Joint Strike Fighter оцінюється в 1,7 трильйона доларів, що робить її найбільш затратною оборонною ініціативою в історії країни. Крім Сполучених Штатів, до програми розробки винищувача залучено вісім міжнародних партнерів, а також підписані контракти з дванадцятьма країнами, серед яких Ізраїль, Південна Корея та Сінгапур.

Трамп і Моді провели телефонну розмову: що обговорили лідери США та Індії28.01.25, 05:46 • 105455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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