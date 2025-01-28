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Трамп і Моді провели телефонну розмову: що обговорили лідери США та Індії

Трамп і Моді провели телефонну розмову: що обговорили лідери США та Індії

Київ • УНН

 • 105455 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили стратегічне партнерство, безпекову ситуацію в різних регіонах та майбутній візит Моді до Білого дому.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За інформацією Білого дому, вони обговорили низку важливих питань щодо розширення та поглиблення співпраці, передає УНН.

Деталі

Білий дім назвав розмову "продуктивним дзвінком". Зазначається, що лідери країн обговорили розширення та поглиблення співпраці та регіональні питання, зокрема безпекову ситуацію в Європі, у в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході.

Лідери обговорили плани візиту прем’єр-міністра Моді до Білого дому, підкресливши міцність дружби і стратегічних зв’язків між нашими країнами. Обидва лідери наголосили на своїй відданості просуванню американсько-індійського стратегічного партнерства і партнерства Індо-Тихоокеанської четвірки

- йдеться у дописі пресслужби Білого Дому.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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