Трамп і Моді провели телефонну розмову: що обговорили лідери США та Індії

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За інформацією Білого дому, вони обговорили низку важливих питань щодо розширення та поглиблення співпраці, передає УНН.

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Білий дім назвав розмову "продуктивним дзвінком". Зазначається, що лідери країн обговорили розширення та поглиблення співпраці та регіональні питання, зокрема безпекову ситуацію в Європі, у в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході.

Лідери обговорили плани візиту прем’єр-міністра Моді до Білого дому, підкресливши міцність дружби і стратегічних зв’язків між нашими країнами. Обидва лідери наголосили на своїй відданості просуванню американсько-індійського стратегічного партнерства і партнерства Індо-Тихоокеанської четвірки - йдеться у дописі пресслужби Білого Дому.

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