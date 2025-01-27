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Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США - очільник Пентагону

Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США - очільник Пентагону

Київ • УНН

 • 32922 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про плани створення системи протиракетної оборони за типом ізраїльського "Залізного купола". Raytheon та Rafael вже працюють над адаптацією системи для території США.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон працюватиме над створенням "Залізного купола" для Америки, виконуючи обіцянку президента Дональда Трампа. Про це повідомляє New York Post, передає УНН.

Під час свого першого візиту до Пентагону в ролі головного військового керівника США Гегсет заявив журналістам, що можна очікувати на низку указів від Трампа, включно з наказом про розгортання системи, подібної до тієї, яку використовує Ізраїль.

Ця система збиває балістичні ракети з точністю близько 90%.

Гегсет зазначив, що накази президента США виконуватимуться в Міністерстві оборони швидко й без обговорень.

Ізраїльська система протиповітряної оборони відома своєю здатністю вражати та знищувати ракети, що дозволило зменшити шкоду всередині Ізраїлю під час атак з боку Ірану, ХАМАСу, "Хезболли" та Хуситів протягом 15-місячної війни на Близькому Сході.

Запровадження "Залізного купола" для Америки було частиною передвиборчої платформи Республіканської партії у 2024 році.

"Республіканці забезпечать, щоб наша армія була найсучаснішою, найсмертоноснішою та найпотужнішою силою у світі", – йдеться в документі.

Однак Ізраїль – це невелика держава, розташована близько до своїх ворогів, що викликає сумніви у тому, чи зможуть США досягти такої ж ефективності "Залізного купола".

Компанія Raytheon створила подібну систему під назвою SkyHunter, яка, за їхніми заявами, "може бути вироблена в США для розширення можливостей як для США, так і для їхніх союзників".

Виробник "Залізного купола" компанія Rafael, пов’язана з ізраїльським урядом, повідомила виданню The Post, що є способи адаптувати їхню систему для захисту такої великої країни, як Америка.

Нагадаємо

У неділю, 27 січня, міністр оборони США Піт Гегсет і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели ознайомчу телефонну розмову. Лідери обговорили спільні пріоритети безпеки і поточні загрози, з якими стикаються обидві країни. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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izrailІзраїль
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
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zaliznyi-kupolЗалізний купол
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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