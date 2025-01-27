Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США - глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Пентагон будет работать над созданием "Железного купола" для Америки, выполняя обещание президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post, передает УНН.

Во время своего первого визита в Пентагон в качестве главного военного руководителя США Гегсет заявил журналистам, что можно ожидать ряд указов от Трампа, включая приказ о развертывании системы, подобной той, которую использует Израиль.

Эта система сбивает баллистические ракеты с точностью около 90%.

Гегсет отметил, что приказы президента США будут выполняться в Министерстве обороны быстро и без обсуждений.

Израильская система противовоздушной обороны известна своей способностью поражать и уничтожать ракеты, что позволило уменьшить ущерб внутри Израиля во время атак со стороны Ирана, ХАМАСа, "Хезболлы" и Хуситов в течение 15-месячной войны на Ближнем Востоке.

Введение "Железного купола" для Америки было частью предвыборной платформы Республиканской партии в 2024 году.

"Республиканцы обеспечат, чтобы наша армия была самой современной, самой смертоносной и самой мощной силой в мире", - говорится в документе.

Однако Израиль - это небольшое государство, расположенное близко к своим врагам, что вызывает сомнения в том, смогут ли США достичь такой же эффективности "Железного купола".

Компания Raytheon создала подобную систему под названием SkyHunter, которая, по их заявлениям, "может быть произведена в США для расширения возможностей как для США, так и для их союзников".

Производитель "Железного купола" компания Rafael, связанная с израильским правительством, сообщила изданию The Post, что есть способы адаптировать их систему для защиты такой большой страны, как Америка.

Напомним

В воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Лидеры обсудили общие приоритеты безопасности и текущие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны.