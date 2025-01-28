Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По информации Белого дома, они обсудили ряд важных вопросов по расширению и углублению сотрудничества, передает УНН.

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Белый дом назвал разговор «продуктивным звонком». Отмечается, что лидеры стран обсудили расширение и углубление сотрудничества и региональные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.

Лидеры обсудили планы визита премьер-министра Моди в Белый дом, подчеркнув прочность дружбы и стратегических связей между нашими странами. Оба лидера подчеркнули свою приверженность продвижению американо-индийского стратегического партнерства и партнерства Индо-Тихоокеанской четверки