Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили стратегическое партнерство, ситуацию с безопасностью в различных регионах и предстоящий визит Моди в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По информации Белого дома, они обсудили ряд важных вопросов по расширению и углублению сотрудничества, передает УНН.
Детали
Белый дом назвал разговор «продуктивным звонком». Отмечается, что лидеры стран обсудили расширение и углубление сотрудничества и региональные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.
Лидеры обсудили планы визита премьер-министра Моди в Белый дом, подчеркнув прочность дружбы и стратегических связей между нашими странами. Оба лидера подчеркнули свою приверженность продвижению американо-индийского стратегического партнерства и партнерства Индо-Тихоокеанской четверки
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