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Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Киев  •  УНН

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили стратегическое партнерство, ситуацию с безопасностью в различных регионах и предстоящий визит Моди в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По информации Белого дома, они обсудили ряд важных вопросов по расширению и углублению сотрудничества, передает УНН.

Детали

Белый дом назвал разговор «продуктивным звонком». Отмечается, что лидеры стран обсудили расширение и углубление сотрудничества и региональные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.

Лидеры обсудили планы визита премьер-министра Моди в Белый дом, подчеркнув прочность дружбы и стратегических связей между нашими странами. Оба лидера подчеркнули свою приверженность продвижению американо-индийского стратегического партнерства и партнерства Индо-Тихоокеанской четверки

- говорится в заметке пресс-службы Белого Дома.

Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США - глава Пентагона27.01.25, 21:00 • 19786 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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