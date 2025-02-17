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Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують

Київ • УНН

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Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.

У рамках програми Interstorm в Королівських військово-повітряних силах Британії продовжується черговий етап підготовки українських пілотів до пілотування американських винищувачів F-16. Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про 32 F-16 Block 30, які будуть, або вже були передані з Греції. Втім за даними грецьких джерел - це не відповідає дійсності.

Передає УНН із посиланням на Le MondeNOEL REPORTS та OnAlert.

Деталі

За даними французького видання Le Monde, яке посилається на підготовку українських пілотів західними союзниками, Греція є серед країн, які нададуть Україні свої винищувачі. У мережі розповсюджується інформація про 32 F-16 Block 30, які можуть бути передані Україні (або вже були отримані).

Згідно з інфорацією Le Monde:

Триває підготовка українських пілотів; протягом шести місяців десять солдатів з України проходитимуть підготовку в Королівських військово-повітряних силах, де їх навчать основам навігації та управління винищувачами.

Французьке видання Le Monde пише:

Навчання (пілотів з України) триває загалом вісімнадцять місяців - це коротше за типову підготовку пілотів F-16 (від двох років). Ідея в тому, щоб якнайшвидше підготувати молодих пілотів до бойових дій.

За інформацією Le Monde:

Україна отримала близько 70 літаків F-16 (з Данії, Нідерландах або Греції).

Медіа-платформа для висвітлення глобальних конфліктних зон NOEL REPORTS не бачить у цій інформації достовірності:

У статті йдеться лише про обіцянки Данії, Нідерландів та/або Греції щодо передачі винищувачів F-16, причому останнє не було підтверджено. Ніде не згадується, що Греція передасть 32 надлишкові винищувачі F-16 Block 30. Це були лише чутки в середині 2024 року.

У ЗМІ Греції згадують, що Міністр оборони Греції Нікос Дендіас раніше заявляв, що хоче передати F-16 в рамках капітального ремонту ВПС Греції.

Були припущення, що Греція поверне ці F-16 США для модернізації і відправки в Україну. Але це так і не було підтверджено.

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 51 літак від партнерів, включаючи МіГ-29, Су-25, F-16 та Mirage-2000. Ще 85 літаків планується передати в майбутньому.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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