F-16, Mirage-2000, Су-25, МіГ-29: скільки, та які літаки отримали Україна з початку 2022 року

На початку лютого, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад півсотні літаків, як старих радянських, які, зокрема Київ ж і сам продав у свій час, а потім йому їх назад подарували, так і сучасних F-16 та Mirage-2000. В коментарі УНН авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів про особливості переданих західних літаків, та які функції вони можуть виконувати.

"Українське небо стає захищенішим. Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - так описав Умєров передачу літаків для України.

Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони

Президент України Володимир Зеленський подякував Франції за передачу винищувачів Mirage 2000 та наголосив, що вони вже працюють на захист України.

"Важливий крок у розвитку нашої військової авіації - винищувачі Mirage від Франці, як ми і домовлялися з президентом Макроном. Вже працюють на наш захист. Буде збільшення цього напрямку, і також є поповнення F-16 - це нові літаки від Нідерландів", - казав Зеленський.

Вже працюють на наш захист: Зеленський про літаки Mirage

Точна кількість літаків, які були передані не вказується, але за планами, які раніше озвучувались, Україна має отримати до 20 літаків Mirage 2000-5F. Президент Франції Емануель Макрон не назвав точну кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні, аргументуючи це тим, щоб цим не скористалися вороги.

Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні

Скільки літаків Україна мала до 2022 року

В листопаді 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україні в Сил оборони було лише 120 літаків.

"Найважливішим з них є повітряна сила. Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. На початку війни у ​​нас було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання", - казав Залужний.

В основному парк літаків в Україні являв собою старі радянські машини. Зокрема, літаки МіГ-29, Су-27, Су-24 та Су-25. Тобто до 2022 року питання надання Україні літаків навіть не обговорювалося з партнерами.

За даними Osint-аналітиків відомо, що за час повномасштабного вторгнення Україна втратила 103 літаки (з урахуванням транспортної авіації та навчальних - ред.).

Передані літаки

З початку повномасштабного вторгнення країни ЄС передали Україні понад 51 літак, а також ще планується передати 85 літаків. Однак, до 2024 року партнери передавали старі радянські літаки, які йшли на експорт цим країнам. Зокрема, в серпні 2022 року Північна Македонія подарувала українським військовим 4 штурмовики Су-25 "Грач".

Зазначимо, що ці ж чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ.

Північномакедонський Су-25

Також в мережі Інтернет з’являлися новини, що Болгарія надала Україні 14 літаків Су-25, придбані за рахунок країни-членом НАТО. Міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков заявляв, що не має інформації про те, що його країна продала країнам НАТО 14 літаків Су-25 для України.

Болгарський Су-25

В квітні 2023 року Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 різних модифікацій. Зокрема, Словаччина передала 10 МіГ-29 АС/ - модернізація для ПВС Словаччини, які в Словаччині позначаються, як MiG-29AS. Це була спеціальна експортна версія винищувача, який мав трохи спрощений радіолокаційно-прицільний комплекс.

Словацький МіГ-29

Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 - Міноборони

В травні 2023 року Польща передала Україні 14 літаків МіГ-29. В 2024 році Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає передачу винищувачів Міг-29 у наступних пакетах допомоги. Проте президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що подальша передача польських винищувачів МіГ-29 Україні можлива лише за умови, що небо над Польщею буде убезпечене технікою інших країн НАТО.

Польський МіГ-29

Польща вже відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29

F-16, Mirage-2000, Saab 340 AEW&C, Gripen-39

Питання передачі сучасних західних літаків Україні гостро постало у 2023 році під час контрнаступу на півдні України. Під час наступу на окуповані південні території, Залужний в інтерв’ю The Washington Post заявляв, що західні країни ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, але Україна досі не отримала сучасних винищувачів. Воювати без літаків − це як іти проти зброї з луками і стрілами, казав Залужний.

Проте, союзники Залужного не почули, контрнаступ не увінчався успіхом, а перші літаки F-16 прибули до України лише у серпні 2024 року.

4 серпня, до 20-річчя Повітряних сил ЗСУ, було присвячене офіційне повідомлення про прибуття перших літаків в Україну. Президент України Володимир Зеленський оголосив про прибуття винищувачів F-16 в Україну. Він подякував партнерам за підтримку та висловив гордість за українських пілотів, які вже почали використовувати ці літаки.

"Тепер F-16 - це справді реальність": Зеленський поділився кадрами з літаками

Точна кількість переданих літаків F-16 невідома, проте з відкритих джерел відомо, що літаків передали близько 6. Всього ж планується поставити близько 100 машин, з яких кілька десятків штук будуть використані, як запасні частини для обслуговування.

В грудні Зеленський повідомив, що друга партія F-16 від Данії вже прибула в Україну.

Друга партія F-16 від Данії вже в Україні - Зеленський

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі УНН розповів, що спроможності F-16, якщо взяти його останню модифікацію Block 70/72 (третє покоління F-16, які призначені для спільної роботи з винищувачами 5 покоління, то він не дуже відрізняється від F-35.

Там стоїть той самий радар, там стоїть багато того ж самого обладнання. F-35 відрізняється тим, що в нього трохи інший двигун, який дозволяє п'ятому покоління виходити на надзвук без включення форсажної камери, а по іншому обладнанню, там дуже багато того, що є на F-16, те ж саме є на F-35. І це дійсно Block 70/72, він відрізняється від літака п'ятого покоління, виключно оцим двигуном

Експерт зазначає, що Україна сподівалася, що затягування передачі літаків було пов’язано з тим, що партнери планували довести F-16 до рівня Block 50/52, що значно посилило би спроможності машини, проте українські літаки були передані навіть без системи Link-16 (захищена система передачі інформації) .

"Ця система була просто знята. А це система передачі інформації між різними джерелами і центрами обробками цієї інформації. Ну, тобто джерела, це можуть бути танк Abrams, це може бути літак, це можу бути Patriot. Якщо це F-16, то він поєднаний з цим AWACS (Система дальнього радіолокаційного виявлення і управління АВАКС НАТО - ред.). Потім вся ця інформація збирається, обробляється, передається споживачам. F-16 пролітає над якоюсь територією, бачить там якісь скупчення або танки, передає цю інформацію фактично автоматично режимі, якщо він включив цей режим. І командир взводу на землі на своєму планшету бачить, що там є ціль. Артилеристи бачать цю ціль і можуть її вразити. Це можливо, ця система дозволяє", - зазначає Криволап.

За його словами, літак F-16 на озброєнні має, зокрема ракети AIM-120 - американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності, яка може вражати цілі на відстані від 100 до 180+ км, в залежності від модифікації.

Ракета АІМ-120

"Інших більш потужних ракет на F-16 "повітря - повітря" більшої дальності вже там немає. В нас виходить, що нам передали F-16, які без цієї системи Link-16, тобто, навіть якщо нам передають Saab 340 AEW&C дальнього радіолокаційного виявлення, які нам шведи пообіцяли, то Байден казав: "Навіщо їм два літаки, їм вистачить один". Я не розумію, як це можна використовувати, якщо ти хочеш забезпечити цілодобове спостереження за територією за повітряним простором, й не тільки повітряним простором. Типу, що в поляків там вже два літаки є, так нехай поляки разом з українцями там стежать за цією територією. Ну, така відмазка така не дуже", - каже Криволап.

Він також зазначає, що українські F-16, по-перше, можуть і будуть виконувати функції ППО.

"Захист повітряного простору від крилатих ракет і від тих самих "шахедів". І причому "шахедів" він може збивати ракетами AIM-9 Sidewinder (ракета класу "повітря - повітря" ближнього радіуса дії - ред.), які в сучасній версії 40 км вони певно досягають своєї цілі. Від неї дуже важко уйти. Але вона не найдешевша, вона за 100 тис. майже там і деякі варіанти найбільш далекобійні, вони там взагалі 300 тис. доларів коштують", - зазначив Криволап.

Ракета АІМ-9

Раніше УНН писав, що українському пілоту винищувач F-16 вдалося знищити одразу 6 крилатих ракет. Чотири ракети збито ракетами "повітря-повітря", а дві - авіаційною гарматою.

Уперше в історії винищувач F-16 знищив одразу 6 крилатих ракет

Також він зазначає, що однією функцією F-16 в нинішніх умовах є прикриття союзних літаків.

"Коли наші МіГ-29 літають з французькими бомбами, то F-16 з нашого боку їх прикриває. Тобто F-16 вилітають, перевіряють простір, потім туди на малих висотах заходять МіГ-29, кидають бомбу, розвертаються, і на малих висотах уходять", - каже Криволап.

На жаль, наприкінці серпня Україна втратила один літак F-16. Винищувач F-16 зазнав катастрофи, ймовірно через помилку пілота, а не ворожий вогонь. Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України.

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Як зазначалося вище, на початку лютого ПС ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F - модифікація Mirage 2000C, в якому замінено більшість дисплеїв у кабіні кількома великими багатофункціональними дисплеями та модернізує інтерфейс літака для використання цілевказівних контейнерів і широкого спектру керованої зброї "повітря - повітря", а також оновлення радара для наведення та надання інформації для ракет MICA.

Mirage 2000-5F

Криволап зазначив, що основною перевагою цього літака буде встановлення на нього ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

"Французи доробили цю опцію і зараз ми маємо можливість в повному вигляді використовувати ці ракети. Тобто основна функція міражів зараз буде - це "таскати" SCALP, хоча вони можуть виконувати завдання і по, ну, ті ж самі, по збиттю крилатих ракет і "шахедів", причому, от зараз там калібри почали літати дуже низько. Чому? Тому що росіяни отримали, мабуть, від китайців дуже хороші цифрові карти, так званий 3D mapping. І вони мають можливість літати зараз близько. Тому що раніше калібри ми там "душили" за допомогою РЕБ, а зараз, ну, вони знаходять дірки між РЕБ, там проскакують і на великих висотах проходять", - зазначив Криволап.

Справа в тому, що ракета "Storm Shadow/SCALP-EG" є класу "повітря-поверхня", тобто вона запускається з повітряного носія. Однак партнери спочатку передали Україні ракети, а потім вже подумали про носії.

Ракета Storm Shadow/SCALP-EG на Су-24

До цього пуск ракет відбувався із літаків Су-24, однак, за словами експерта, цей літак був "виключно літаком, який перевозив цю ракету".

"Але Су-24 в цьому використанні був виключно літаком, який перевозив цю ракету, і натискав на кнопку "пуск". Вся підготовка ракети робилася на землі, а при наявності Mirage можна буде змінити, або задати ціль прямо з кабіни пілоти. Це суттєва доробка, суттєве збільшення наших спроможностей в цьому питанні", - каже Криволап.

В грудні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Швеція розглядає можливість передачі Україні винищувачів Gripen. Наприкінці травня України та Швеція підписали безпекову угоду, яка серед іншого передбачає передачу шведський літаків.

Швеція розглядає можливість передачі Україні винищувачів Gripen - Ігнат

"... у сфері авіації передача Швецією літаків ASC 890 забезпечить для України спроможності повітряного спостереження, управління та контролю, що значно підвищить оперативний ефект української протиповітряної оборони. Ця передача поглиблює співпрацю учасників в авіаційній сфері. Швеція у співпраці з міжнародними партнерами продовжуватиме докладати зусиль, щоб уможливити потенційну передачу Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з навчанням, у відповідний момент часу, беручи до уваги прогрес в інтеграції інших західних винищувачів до складу Збройних Сил України", - йдеться в угоді.

В липні 2024 року міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявляв, що рішення про призупинення передання Україні шведських літаків Gripen ухвалив сам Київ, а не Стокгольм. Це пов’язано з тим, що зараз відбувається реалізація інших західних винищувачів - F-16.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква тоді заявляв, що Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen.

"Це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони - з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку", - казав Жовква.

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Експерт Костянтин Криволап зазначає, що основна функція літака дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, відомого як Saab 340 AEW&C, який Швеція обіцяла передати України, є виявлення ворожих цілей.

Saab 340 AEW&C

За його словами, на літаках Saab 340 така собі балка вздовж фюзеляжа, а не "грибок", як на російських А-50, які Україна збила в січні минулого року.

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За його словами, літаки Saab 340 для виявлення цілей повинні літати уздовж лінії спостереження, тому що він бачить або зліва 120 градусів, або справа 120 градусів.

Довідково: на літаку порівняно з традиційними радарами круглої форми на літаках дальнього радіолокаційного виявлення, таких як E-3 Sentry, у Saab 340 AEW&C радар системи Erieye нерухомий та розташований поздовжньо, така конструкція зменшує опір повітря, але має сліпі зони попереду і позаду літака. Зона сканування становить 120 градусів з кожного боку літака. Радар може відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстанях до 300 - 400 км при польоті на висоті 6000 м.

Окрім того, він наголосив, що такий літак в деяких моментах не може літати сам по собі, тобто йому потрібно прикриття.

Прикриття потрібно, якщо він дуже близько літає від лінії бойового зіткнення. От зараз за росіян є на Су-35, на Су-30 ракета М-37М (російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності - ред.), вони заявили, що вона б'є 300-400 км, в це я не дуже вірю, а от ураження нашого літака МіГ-29 на відстані 230 км було зафіксовано. Тому, якщо він там буде наближатися на таку відстань, то треба йому прикриття. А так, якщо він літає не наближаючись там на 300 км до лінії бойового розіткнення або до кордону, то його дістати неможливо. Якщо не буде проведена спеціальна якась там тактична операція, коли там щось таке таке зроблять, щоб там когось обманути і мати можливість ракетою його вразити - сказав Криволап.

Також експерт зазначає, що шведські літаки JAS 39 Gripen одного класу, як і F-16 та Mirage.

JAS 39 Gripen

"Просто F-16 було зроблено дуже багато і вони основні в НАТО. А шведи, коли вони виробляли Gripen, то вони не були в НАТО. Gripen дуже гарний літак, в нього є як свої такі гарні якості, так і не дуже. Наприклад, є в нього таке можливість обслуговуватись там, куди він сідає. Тобто він може сісти десь на автобані, куди під'їжджає машина з спеціально навченими людьми, вона її швидесенько за 20 хвилин обслуговує, він піднімається і летить далі. Але коли треба робити більш-менш якийсь серйозний регламент або якийсь ремонт, то треба літак відправляти на завод, де я його буду там обслуговувати. Ну, і кількість цих літаків значно менша, ніж кількість F-16. Ну, в моєму рейтингу він другий після F-16", - додає Криволап.