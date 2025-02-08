Вже працюють на наш захист: Зеленський про літаки Mirage
Київ • УНН
Президент України подякував Франції за передачу винищувачів Mirage 2000, які вже працюють на захист країни. Також він анонсував поповнення авіапарку літаками F-16 від Нідерландів.
Президент України Володимир Зеленський подякував Франції за передачу винищувачів Mirage 2000 та наголосив, що вони вже працюють на захист України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Важливий крок у розвитку нашої військової авіації - винищувачі Mirage від Франці, як ми і домовлялися з президентом Макроном. Вже працюють на наш захист. Буде збільшення цього напрямку, і також є поповнення F-16 - це нові літаки від Нідерландів
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.