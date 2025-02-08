Уже работают на нашу защиту: Зеленский о самолетах Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за передачу истребителей Mirage 2000 и подчеркнул, что они уже работают на защиту Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Важный шаг в развитии нашей военной авиации - истребители Mirage от Франци, как мы и договаривались с президентом Макроном. Уже работают на нашу защиту. Будет увеличение этого направления, и также есть пополнение F-16 - это новые самолеты от Нидерландов