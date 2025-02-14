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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Киев  •  УНН

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С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 51 самолета от партнеров, включая МиГ-29, Су-25, F-16 и Mirage-2000. Еще 85 самолетов планируется передать в будущем.

В начале февраля, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Воздушные силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов. С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила более полусотни самолетов, как старых советских, которые, в частности Киев  же и сам продал в свое время, а потом ему  их обратно подарили, так и современных F-16 и Mirage-2000. В комментарии УНН авиационный эксперт Константин Криволап рассказал об особенностях переданных западных самолетов, и какие функции они могут выполнять. 

"Украинское небо становится более защищенным. Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - так описал Умеров передачу самолетов для Украины. 

Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны06.02.25, 15:56 • 55078 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за передачу истребителей Mirage 2000 и подчеркнул, что они уже работают на защиту Украины.

"Важный шаг в развитии нашей военной авиации - истребители Mirage от Франци, как мы и договаривались с президентом Макроном. Уже работают на нашу защиту. Будет увеличение этого направления, и также есть пополнение F-16 - это новые самолеты от Нидерландов", - говорил Зеленский. 

Уже работают на нашу защиту: Зеленский о самолетах Mirage08.02.25, 17:39 • 42450 просмотров

Точное количество самолетов, которые были переданы не указывается, но по планам, которые ранее озвучивались, Украина должна получить до 20 самолетов Mirage 2000-5F. Президент Франции Эмануэль Макрон не назвал точное количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине, аргументируя это тем, чтобы этим не воспользовались враги. 

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Сколько самолетов Украина имела до 2022 года

В ноябре 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist рассказал, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину у Сил обороны было всего 120 самолетов.

"Важнейшим из них является воздушная сила. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них лишь одна треть была пригодна к использованию", - говорил Залужный. 

В основном парк самолетов в Украине представлял собой старые советские машины. В частности, самолеты МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. То есть до 2022 года вопрос предоставления Украине самолетов даже не обсуждался с партнерами. 

По данным Osint-аналитиков известно, что за время полномасштабного вторжения Украина потеряла 103 самолета (с учетом транспортной авиации и учебных - ред.). 

Переданные самолеты 

С начала полномасштабного вторжения страны ЕС передали Украине более 51 самолета, а также еще планируется передать 85 самолетов. Однако, до 2024 года партнеры передавали старые советские самолеты, которые шли на экспорт этим странам. В частности, в августе 2022 года Северная Македония подарила украинским военным 4 штурмовика Су-25 "Грач". 

Отметим, что эти же четыре Су-25 Македония купила у Украины в 2001 году за 4 млн евро, а теперь бесплатно передала в пользование ВСУ. 

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Северомакедонский Су-25

Также в сети Интернет появлялись новости, что Болгария предоставила Украине 14 самолетов Су-25, приобретенные за счет страны-членом НАТО. Министр иностранных дел Болгарии Николай Милков заявлял, что не располагает информацией о том, что его страна продала странам НАТО 14 самолетов Су-25 для Украины.

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Болгарский Су-25 

В апреле 2023 года Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 различных модификаций. В частности, Словакия передала 10 МиГ-29 АС/ - модернизация для ВВС Словакии, которые в Словакии обозначаются, как MiG-29AS. Это была специальная экспортная версия истребителя, который имел немного упрощенный радиолокационно-прицельный комплекс.

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Словацкий МиГ-29 

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 - Минобороны17.04.23, 08:56 • 810778 просмотров

В мае 2023 года Польша передала Украине 14 самолетов МиГ-29. В 2024 году Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает передачу истребителей МиГ-29 в следующих пакетах помощи. Однако президент Польши Анджей Дуда заявлял, что дальнейшая передача польских истребителей МиГ-29 Украине возможна только при условии, что небо над Польшей будет защищено техникой других стран НАТО.

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Польский МиГ-29 

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F-16, Мираж-2000, Saab 340 AEW&C, Грипен-39

Вопрос передачи современных западных самолетов Украине остро встал в 2023 году во время контрнаступления на юге Украины. Во время наступления на оккупированные южные территории, Залужный в интервью The Washington Post заявлял, что западные страны никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, но Украина до сих пор не получила современных истребителей. Воевать без самолетов - это как идти против оружия с луками и стрелами, говорил Залужный. 

Однако, союзники Залужного не услышали, контрнаступление не увенчалось успехом, а первые самолеты F-16 прибыли в Украину только в августе 2024 года. 

4 августа, к 20-летию Воздушных сил ВСУ, было посвящено официальное сообщение о прибытии первых самолетов в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он поблагодарил партнеров за поддержку и выразил гордость за украинских пилотов, которые уже начали использовать эти самолеты.

"Теперь F-16 - это действительно реальность": Зеленский поделился кадрами с самолетами05.08.24, 13:19 • 108455 просмотров

Точное количество переданных самолетов F-16 неизвестно, однако из открытых источников известно, что самолетов передали около 6. Всего же планируется поставить около 100 машин, из которых несколько десятков штук будут использованы, как запасные части для обслуживания. 

В декабре Зеленский сообщил, что вторая партия F-16 от Дании уже прибыла в Украину. 

Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский07.12.24, 10:07 • 62855 просмотров

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии УНН рассказал, что способности F-16, если взять его последнюю модификацию Block 70/72 (третье поколение F-16, которые предназначены для совместной работы с истребителями 5 поколения, то он не очень отличается от F-35.

Там стоит тот же радар, там стоит много того же самого оборудования. F-35 отличается тем, что у него немного другой двигатель, который позволяет пятому поколению выходить на сверхзвук без включения форсажной камеры, а по остальному оборудованию, там очень много того, что есть на F-16, то же самое есть на F-35. И это действительно Block 70/72, он отличается от самолета пятого поколения, исключительно этим двигателем

Эксперт отмечает, что Украина надеялась, что затягивание передачи самолетов было связано с тем, что партнеры планировали довести F-16 до уровня Block 50/52, что значительно усилило бы способности машины, однако украинские самолеты были переданы даже без системы Link-16 (защищенная система передачи информации). 

"Эта система была просто снята. А это система передачи информации между различными источниками и центрами обработками этой информации. Ну, то есть источники, это могут быть танк Abrams, это может быть самолет, это могу быть Patriot. Если это F-16, то он совмещен с этим AWACS (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС НАТО - ред.) Затем вся эта информация собирается, обрабатывается, передается потребителям. F-16 пролетает над какой-то территорией, видит там какие-то скопления или танки, передает эту информацию фактически автоматически в режиме, если он включил этот режим. И командир взвода на земле на своем планшете видит, что там есть цель. Артиллеристы видят эту цель и могут ее поразить. Это возможно, эта система позволяет", - отмечает Криволап. 

По его словам, самолет F-16 на вооружении имеет, в частности ракеты AIM-120 - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух - воздух" средней дальности, которая может поражать цели на расстоянии от 100 до 180+ км, в зависимости от модификации. 

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Ракета АИМ-120 

"Других более мощных ракет на F-16 "воздух - воздух" большей дальности уже там нет. У нас получается, что нам передали F-16, которые без этой системы Link-16, то есть, даже если нам передают Saab 340 AEW&C дальнего радиолокационного обнаружения, которые нам шведы пообещали, то Байден говорил: "Зачем им два самолета, им хватит один". Я не понимаю, как это можно использовать, если ты хочешь обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией за воздушным пространством, и не только воздушным пространством. Типа, что у поляков там уже два самолета есть, так пусть поляки вместе с украинцами там следят за этой территорией. Ну, такая отмазка такая не очень", - говорит Криволап. 

Он также отмечает, что украинские F-16, во-первых, могут и будут выполнять функции ПВО. 

"Защита воздушного пространства от крылатых ракет и от тех самых "шахедов". И причем "шахедов" он может сбивать ракетами AIM-9 Sidewinder (ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия - ред.), которые в современной версии 40 км они определенно достигают своей цели. От нее очень трудно уйти. Но она не самая дешевая, она за 100 тыс. почти там и некоторые варианты наиболее дальнобойные, они там вообще 300 тыс. долларов стоят", - отметил Криволап. 

Ракета АИМ-9 

Ранее УНН писал, что украинскому пилоту истребителя F-16 удалось уничтожить сразу 6 крылатых ракет. Четыре ракеты сбиты ракетами "воздух-воздух", а две - авиационной пушкой.

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Также он отмечает, что одной функцией F-16 в нынешних условиях является прикрытие союзных самолетов. 

"Когда наши МиГ-29 летают с французскими бомбами, то F-16 с нашей стороны их прикрывает. То есть F-16 вылетают, проверяют пространство, потом туда на малых высотах заходят МиГ-29, бросают бомбу, разворачиваются, и на малых высотах уходят", - говорит Криволап. 

К сожалению, в конце августа Украина потеряла один самолет F-16. Истребитель F-16 потерпел катастрофу, вероятно из-за ошибки пилота, а не вражеского огня. Инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела Украины.

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Как отмечалось выше, в начале февраля ВС ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000-5F - модификация Mirage 2000C, в котором заменено большинство дисплеев в кабине несколькими большими многофункциональными дисплеями и модернизирует интерфейс самолета для использования целеуказательных контейнеров и широкого спектра управляемого оружия "воздух - воздух", а также обновление радара для наведения и предоставления информации для ракет MICA.

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Мираж 2000-5F

Криволап отметил, что основным преимуществом этого самолета будет установка на него ракет Storm Shadow/SCALP-EG. 

"Французы доработали эту опцию и сейчас мы имеем возможность в полном виде использовать эти ракеты. То есть основная функция миражей сейчас будет - это "таскать" SCALP, хотя они могут выполнять задачи и по, ну, те же самые, по сбиванию крылатых ракет и "шахедов", причем, вот сейчас там калибры начали летать очень низко. Почему? Потому что россияне получили, видимо, от китайцев очень хорошие цифровые карты, так называемый 3D mapping. И они имеют возможность летать сейчас близко. Потому что раньше калибры мы там "душили" с помощью РЭБ, а сейчас, ну, они находят дыры между РЭБ, там проскакивают и на больших высотах проходят", - отметил Криволап. 

Дело в том, что ракета "Storm Shadow/SCALP-EG" является класса "воздух-поверхность", то есть она запускается с воздушного носителя. Однако партнеры сначала передали Украине ракеты, а потом уже подумали о носителях. 

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Ракета Storm Shadow/SCALP-EG на Су-24

До этого пуск ракет происходил с самолетов Су-24, однако, по словам эксперта, этот самолет был "исключительно самолетом, который перевозил эту ракету". 

"Но Су-24 в этом использовании был исключительно самолетом, который перевозил эту ракету, и нажимал на кнопку "пуск". Вся подготовка ракеты делалась на земле, а при наличии Mirage можно будет изменить, или задать цель прямо из кабины пилота. Это существенная доработка, существенное увеличение наших возможностей в этом вопросе", - говорит Криволап.

В декабре 2023 года представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen. В конце мая Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности, которое среди прочего предусматривает передачу шведский самолетов. 

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"... в сфере авиации передача Швецией самолетов ASC 890 обеспечит для Украины способности воздушного наблюдения, управления и контроля, что значительно повысит оперативный эффект украинской противовоздушной обороны. Эта передача углубляет сотрудничество участников в авиационной сфере. Швеция в сотрудничестве с международными партнерами будет продолжать прилагать усилия, чтобы сделать возможной потенциальную передачу Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение, в соответствующий момент времени, принимая во внимание прогресс в интеграции других западных истребителей в состав Вооруженных Сил Украины", - говорится в соглашении

В июле 2024 года министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявлял, что решение о приостановке передачи Украине шведских самолетов Gripen принял сам Киев, а не Стокгольм. Это связано с тем, что сейчас происходит реализация других западных истребителей - F-16.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква тогда заявлял, что Украина не отказывалась от шведских истребителей Gripen.

"Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны - с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16 и мы движемся в этом направлении", - говорил Жовква.

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Эксперт Константин Криволап отмечает, что основная функция самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, известного как Saab 340 AEW&C, который Швеция обещала передать Украине, является обнаружение вражеских целей. 

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Saab 340 AEW&C

По его словам, на самолетах Saab 340 такая себе балка вдоль фюзеляжа, а не "грибок", как на российских А-50, которые Украина сбила в январе прошлого года. 

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По его словам, самолеты Saab 340 для обнаружения целей должны летать вдоль линии наблюдения, потому что он видит либо слева 120 градусов, либо справа 120 градусов.

Справка: на самолете по сравнению с традиционными радарами круглой формы на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, таких как E-3 Sentry, в Saab 340 AEW&C радар системы Erieye неподвижный и расположен продольно, такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха, но имеет слепые зоны впереди и позади самолета. Зона сканирования составляет 120 градусов с каждой стороны самолета. Радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300 - 400 км при полете на высоте 6000 м. 

Кроме того, он отметил, что такой самолет в некоторых моментах не может летать сам по себе, то есть ему нужно прикрытие. 

Прикрытие нужно, если он очень близко летает от линии боевого соприкосновения. Вот сейчас у россиян есть на Су-35, на Су-30 ракета М-37М (российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности - ред.), они заявили, что она бьет 300-400 км, в это я не очень верю, а вот поражение нашего самолета МиГ-29 на расстоянии 230 км было зафиксировано. Поэтому, если он там будет приближаться на такое расстояние, то надо ему прикрытие. А так, если он летает не приближаясь там на 300 км к линии боевого рассечения или к границе, то его достать невозможно. Если не будет проведена специальная какая-то там тактическая операция, когда там что-то такое такое сделают, чтобы там кого-то обмануть и иметь возможность ракетой его поразить

- сказал Криволап. 

Также эксперт отмечает, что шведские самолеты JAS 39 Gripen одного класса, как и F-16 и Mirage. 

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JAS 39 Gripen 

"Просто F-16 было сделано очень много и они основные в НАТО. А шведы, когда они производили Gripen, то они не были в НАТО. Gripen очень хороший самолет, у него есть как свои такие хорошие качества, так и не очень. Например, есть у него такая возможность обслуживаться там, куда он садится. То есть он может сесть где-то на автобане, куда подъезжает машина со специально обученными людьми, она ее быстро за 20 минут обслуживает, он поднимается и летит дальше. Но когда надо делать более-менее какой-то серьезный регламент или какой-то ремонт, то надо самолет отправлять на завод, где я его буду там обслуживать. Ну, и количество этих самолетов значительно меньше, чем количество F-16. Ну, в моем рейтинге он второй после F-16", - добавляет Криволап.

Павел Башинский

Павел Башинский

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