Впервые в истории истребитель F-16 уничтожил сразу 6 крылатых ракет

Украинскому пилоту истребителя F-16 удалось уничтожить сразу 6 крылатых ракет. Это впервые в истории, когда за один вылет F-16 уничтожается такое количество ракет. Об этом сообщил в Facebook, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН со ссылкой на ВС ВСУ.

Детали

Сообщается, что это произошло во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года.

«Впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожает сразу шесть крылатых ракет противника!», - говорится в сообщении.

«Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые «средства РЭБ индивидуальной защиты». Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!», - поделился с Юрием Игнатом пилот F-16.

Юрий Игнат подчеркнул, что под крыльями F-16 у украинского пилота есть только четыре авиационные ракеты класса «воздух-воздух»: среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

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«Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже «фонит российским РЭБом», но это им не слишком помогло. Первый пуск - цель сбита, второй - тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается... Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собрату на Су-27»,- также рассказал пилот F-16.

Пилот, выполняя команду из пункта управления, после завершения боевого задания и выхода на дежурство, обнаружил еще одну вражескую цель, которая двигалась в направлении столицы. Оставляя только скорострельную авиационную пушку в арсенале, он решил применить ее против быстро летящей ракеты, которая двигалась на большой скорости.

«Я понимал, что шансов попасть в ракету, летящую со скоростью 650 км+ немного, - сказал пилот, - сначала надо найти ее в небе, выровняться по высоте и, с расстояния не более 500 метров, вести огонь на опережение. Да и подлетать ближе крайне опасно - в случае детонации боевой части в 450 кг есть большой риск для самолета, как минимум влететь в облако обломков»

Игнат отметил, что пилот понимал насколько опасные действия выполнял, как рискует жизнью, однако знал, как правильно действовать в этой ситуации, потому что не так давно проходил переобучение на F-16 в Соединенных Штатах Америки.

«По результатам объективного контроля имеем стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них - авиационной пушкой. И делает это - украинец!», - подытожил Игнат.

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