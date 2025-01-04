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Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2007 просмотра

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Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.

Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F в январе этого года. Об этом сообщает издание Avions Legendaires, передает УНН.

Именно в январе 2025 года Воздушные Силы ВСУ должны получить первые три истребителя Dassault Aviation Mirage 2000-5F ... В конце концов около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку

- говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятно, первые три экземпляра будут доставлены до 20 января 2025 года. Некоторые источники даже предполагают, что они уже присутствуют в Украине, но пока выполняют лишь тренировочные полеты.

Франция оптимизировала Mirage 2000-5F, о которых идет речь, чтобы они могли нести и стрелять крылатыми ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.

Дополнение

В декабре 2024 года сообщалось, что украинские пилоты и механики закончили 6-месячный курс подготовки на истребителях Mirage 2000-5F. 

24 декабря Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовится к получению истребителей Mirage 2000, которые станут следующим шагом в укреплении обороноспособности страны.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщал о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
dasso-mirazh-2000Дассо Мираж 2000
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
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