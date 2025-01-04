Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ
Киев • УНН
Первые три истребителя Mirage 2000-5F поступят в Украину до 20 января 2025 года. В целом ВСУ получит около десяти самолетов, оснащенных ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.
Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F в январе этого года. Об этом сообщает издание Avions Legendaires, передает УНН.
Именно в январе 2025 года Воздушные Силы ВСУ должны получить первые три истребителя Dassault Aviation Mirage 2000-5F ... В конце концов около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку
Отмечается, что вероятно, первые три экземпляра будут доставлены до 20 января 2025 года. Некоторые источники даже предполагают, что они уже присутствуют в Украине, но пока выполняют лишь тренировочные полеты.
Франция оптимизировала Mirage 2000-5F, о которых идет речь, чтобы они могли нести и стрелять крылатыми ракетами SCALP-EG и Storm Shadow.
Дополнение
В декабре 2024 года сообщалось, что украинские пилоты и механики закончили 6-месячный курс подготовки на истребителях Mirage 2000-5F.
24 декабря Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовится к получению истребителей Mirage 2000, которые станут следующим шагом в укреплении обороноспособности страны.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщал о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.