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Україна отримає перші винищувачі Mirage від Франції у січні - ЗМІ

Україна отримає перші винищувачі Mirage від Франції у січні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 63080 перегляди

Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.

Україна отримає від Франції перші три винищувачі Mirage 2000-5F у січні цього року. Про це повідомляє видання Avions Legendaires, передає УНН.

Саме у січні 2025 року Повітряні Сили ЗСУ мають отримати перші три винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F...Зрештою близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірно, перші три екземпляри будуть доставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але поки виконують лише тренувальні польоти.

Франція оптимізувала Mirage 2000-5F, про які йде мова, щоб вони могли нести та стріляти крилатими ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.

Доповнення

В грудні 2024 року повідомлялося, що українські пілоти та механіки закінчили 6-місячний курс підготовки на винищувачах Mirage 2000-5F. 

24 грудня Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готується до отримання винищувачів Mirage 2000, які стануть наступним кроком у зміцненні обороноздатності країни.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомляв про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
dasso-mirazh-2000Дассо Міраж 2000
shtormova-tinКрилата ракета Storm Shadow
frantsiiaФранція
ukrainaУкраїна

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