Україна отримає перші винищувачі Mirage від Франції у січні - ЗМІ
Київ • УНН
Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.
Україна отримає від Франції перші три винищувачі Mirage 2000-5F у січні цього року. Про це повідомляє видання Avions Legendaires, передає УНН.
Саме у січні 2025 року Повітряні Сили ЗСУ мають отримати перші три винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F...Зрештою близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування
Зазначається, що ймовірно, перші три екземпляри будуть доставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але поки виконують лише тренувальні польоти.
Франція оптимізувала Mirage 2000-5F, про які йде мова, щоб вони могли нести та стріляти крилатими ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.
Доповнення
В грудні 2024 року повідомлялося, що українські пілоти та механіки закінчили 6-місячний курс підготовки на винищувачах Mirage 2000-5F.
24 грудня Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готується до отримання винищувачів Mirage 2000, які стануть наступним кроком у зміцненні обороноздатності країни.
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомляв про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.