Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16, в паланах еще две партии
Киев • УНН
Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16 из запланированных 19. Следующая партия самолетов ожидается до конца 2024 года, точное количество не разглашается.
Дания предоставила Украине уже 6 самолетов F-16, а в целом страна планирует передать 19 самолетов. Об этом рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Наши планы по F-16 не изменились. Число такое, как было всегда. 6 уже доставлено - это первая партия. Мы обучаем с августа прошлого года пилотов. Потом будет еще одна партия, и еще одна партия. 19 всего
Напомним
В сентябре министр обороны Дании подтвердил, что следующая поставка самолетов F-16 в Украину состоится до конца 2024 года. Точное количество и дата поставки не разглашаются из соображений безопасности.