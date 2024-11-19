Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16, в паланах еще две партии

Дания предоставила Украине уже 6 самолетов F-16, а в целом страна планирует передать 19 самолетов. Об этом рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Наши планы по F-16 не изменились. Число такое, как было всегда. 6 уже доставлено - это первая партия. Мы обучаем с августа прошлого года пилотов. Потом будет еще одна партия, и еще одна партия. 19 всего