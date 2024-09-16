Данія поставить Україні наступну партію F-16 до кінця року
Київ • УНН
Міністр оборони Данії підтвердив, що наступне постачання літаків F-16 в Україну відбудеться до кінця 2024 року. Точна кількість та дата поставки не розголошуються з міркувань безпеки.
Україна отримає наступну партію данських літаків F-16 до кінця року. Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен після візиту в Україну, повідомляє DR, пише УНН.
На початку серпня міністр оборони країни підтвердив, що Україна отримала перший літак.
Кількість лікарів F-16, які передають Україні не розголошується, але Данія зобов'язалася поставити загалом 19 літаків.
"Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року", - заявив міністр.
Водночас він не назвав дату поставок.
"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", - сказав Троельс Лунд Поульсен.
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