Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года
Киев • УНН
Министр обороны Дании подтвердил, что следующая поставка самолетов F-16 в Украину состоится до конца 2024 года. Точное количество и дата поставки не разглашаются из соображений безопасности.
Украина получит следующую партию датских самолетов F-16 до конца года. Об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после визита в Украину, сообщает DR, пишет УНН.
В начале августа министр обороны страны подтвердил, что Украина получила первый самолет.
Количество врачей F-16, которые передают Украине не разглашается, но Дания обязалась поставить всего 19 самолетов.
«Дания поставит сюда дополнительное количество самолетов F-16 во второй половине 2024 года», - заявил министр.
При этом он не назвал дату поставок.
«Это делается из соображений оперативной безопасности», - сказал Троэльс Лунд Поульсен.
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