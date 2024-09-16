Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Украина получит следующую партию датских самолетов F-16 до конца года. Об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после визита в Украину, сообщает DR, пишет УНН.

В начале августа министр обороны страны подтвердил, что Украина получила первый самолет.

Количество врачей F-16, которые передают Украине не разглашается, но Дания обязалась поставить всего 19 самолетов.

«Дания поставит сюда дополнительное количество самолетов F-16 во второй половине 2024 года», - заявил министр.

При этом он не назвал дату поставок.

«Это делается из соображений оперативной безопасности», - сказал Троэльс Лунд Поульсен.

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