Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину первых самолетов F-16, отметив, что теперь это действительно реальность в нашем небе, передает УНН.

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов - Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, - и все наши партнеры - мы ценим вашу поддержку - сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что сегодня в Украине чествуется сила и мастерство наших людей, благодаря которым небо в нашей стране остается украинским.

"Враг не доминирует и не будет доминировать в небе нашего государства. Так будет всегда. российский оккупант очень надеялся уничтожить нашу российскую авиацию и ПВО, нашу способность защищать свое государство, но украинцы этого не допустили. Это настоящий героизм, когда нашим воинам Воздушных сил пришлось противостоять большему воздушному флоту России и Украина смогла, смогла достичь своих целей, смогла защищаться, смогла уничтожать оккупанта. Сейчас новый этап развития воздушных сил ВСУ. Мы много сделали для того, чтобы украинские Воздушные силы перешли на новый стандарт авиации. С начала этой войны, мы говорили с партнерами о том, что необходимо закрыть наше украинское небо от российских ракет, от российских самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы осуществить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО. Мы часто слышали в ответ слово "это невозможно", но все же мы сделали то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. А теперь это действительно реальность в нашем небе. F-16 в Украине, мы обеспечили это", - добавил Зеленский.

Напомним

The Times сообщает о прибытии в Украину шести истребителей F-16 из Нидерландов. Ожидается, что вскоре поступят еще несколько самолетов из Дании, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

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