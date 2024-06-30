Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

Нужно искать дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет для использования КАБов по Украине. ATACMS, которые могут бить на 300 км наверняка помогли бы сегодня. Об этом сообщил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Безусловно все понимают, что самая большая проблема с КАБами и ракетами на сегодня. КАБы они применяют по всему востоку и здесь мы говорим о Харькове. Безусловно им очень сложно, но также на Донбассе, тот же Покровск, Торецк, все это направление ... Это тысячи ежемесячно. Какая может быть борьба с КАБами? Системы ПВО, но если мы с вами возьмем стоимость ракеты и количество ракеты Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц у нас никогда не будет, да и сотни Patriot в месяц у нас не будет, потому что каждая ракета около 3 млн и здесь вопрос не только в деньгах, вы знаете их просто столько не производят. Поэтому Patriot не может бороться против КАБа и любая система Air defens , то есть в любом случае на короткой дистанции вы будете выигрывать, а в длинную россияне вас переиграют - рассказал Зеленский.

Он отметил, что нужно искать дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет, чтобы применять КАБы.

Вы отдадите все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, энергетике, водоснабжению и вы проиграете. То есть искать нужно дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет, чтобы применять КАБы. Это у нас получается на сегодня даже беря Крым, то есть не только российская территории, но и Крым у нас получается 300 км+. Поэтому сказать, что решение что мы можем применять HIMARS что-то решает относительно КАБов, или российской авиации - нет - отметил Зеленский.

То есть по его словам, решение президента США Джо Байдена дать Украине возможность бить по скоплению техники рф на украинской территории или на границе, или даже на российской территории вдоль границы - положительное, но оно не решает проблему уничтожения городов и сел.

"Оно решает тактические моменты, стратегически - это не стратегическое оружие. Мы не можем тактическим оружием воевать против стратегических проблем, как КАБы и их авиация. ATACMS, которые могут бить на 300 км наверняка нам помогли сегодня, когда есть аэродромы, где они используют свои КАБы, их КАБы летят пока не на большую дистанцию и мы можем бить по этим аэродромам. Уже есть аэродромы, которые они применяют и которые находятся на большем расстоянии, где. Они используют другие ракеты. То есть сегодня надо дать нам возможность использовать ATACMS в глубь по российской федерации", - пояснил Зеленский.

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