Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

  •  66416 просмотра
МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

  •  60679 просмотра
рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

  •  56204 просмотра
рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

  •  30757 просмотра
Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

  •  44934 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  179193 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  172605 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  195330 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  203690 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  217977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

  •  49667 просмотра
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

29 июня 2024, 03:13  •  66044 просмотра
5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

28 июня 2024, 17:19  •  67997 просмотра
28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня 2024, 03:03  •  101691 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

27 июня 2024, 13:19  •  104536 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 13:05  •  25922 просмотра

Read in English

Необходимо найти далеко идущие решения против российских аэродромов, откуда военные самолеты совершают атаки на Украину, заявил в одном из интервью Президент Зеленский.

Нужно искать дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет для использования КАБов по Украине. ATACMS, которые могут бить на 300 км наверняка помогли бы сегодня. Об этом сообщил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Безусловно все понимают, что самая большая проблема с КАБами и ракетами на сегодня. КАБы они применяют по всему востоку и здесь мы говорим о Харькове. Безусловно им очень сложно, но также на Донбассе, тот же Покровск, Торецк, все это направление ... Это тысячи ежемесячно. Какая может быть борьба с КАБами? Системы ПВО, но если мы с вами возьмем стоимость ракеты и количество ракеты Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц у нас никогда не будет, да и сотни Patriot в месяц у нас не будет, потому что каждая ракета около 3 млн и здесь вопрос не только в деньгах, вы знаете их просто столько не производят. Поэтому Patriot не может бороться против КАБа и любая система Air defens , то есть в любом случае на короткой дистанции вы будете выигрывать, а в длинную россияне вас переиграют

- рассказал Зеленский.

Он отметил, что нужно искать дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет, чтобы применять КАБы.

Вы отдадите все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, энергетике, водоснабжению и вы проиграете. То есть искать нужно дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россия применяет, чтобы применять КАБы. Это у нас получается на сегодня даже беря Крым, то есть не только российская территории, но и Крым у нас получается 300 км+. Поэтому сказать, что решение что мы можем применять HIMARS что-то решает относительно КАБов, или российской авиации - нет

- отметил Зеленский.

То есть по его словам, решение президента США Джо Байдена дать Украине возможность бить по скоплению техники рф на украинской территории или на границе, или даже на российской территории вдоль границы - положительное, но оно не решает проблему уничтожения городов и сел.

"Оно решает тактические моменты, стратегически - это не стратегическое оружие. Мы не можем тактическим оружием воевать против стратегических проблем, как КАБы и их авиация. ATACMS, которые могут бить на 300 км наверняка нам помогли сегодня, когда есть аэродромы, где они используют свои КАБы, их КАБы летят пока не на большую дистанцию и мы можем бить по этим аэродромам. Уже есть аэродромы, которые они применяют и которые находятся на большем расстоянии, где. Они используют другие ракеты. То есть сегодня надо дать нам возможность использовать ATACMS в глубь по российской федерации", - пояснил Зеленский.

рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский30 июня 2024, 09:38 • 30104 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
krymКрым
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
m142-himarsM142 HIMARS
kharkivХарьков
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  126867 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  118502 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
28 июня 2024, 07:30  •  127206 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  106977 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  100472 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  62446 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  101179 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  86097 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  96194 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101657 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

  •  44934 просмотра
рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

  •  30757 просмотра
рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

рф уже "расписалась", что в Черном море может присутствовать только в формате подводных лодок - Плетенчук

  •  56204 просмотра
МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

  •  60679 просмотра
Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

  •  66416 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  179193 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  172605 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  195330 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  203690 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  217977 просмотра

Война

В оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов: что известно

В оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов: что известно

  •  101 просмотра
Удар рф по Харькову: есть один погибший

Удар рф по Харькову: есть один погибший

  •  1618 просмотра
Среди пострадавших в результате удара рф по Харькову 8-месячный младенец, горит почта

Среди пострадавших в результате удара рф по Харькову 8-месячный младенец, горит почта

  •  2719 просмотра
Генштаб: оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, происходят бои в районе Часового Яра

Генштаб: оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, происходят бои в районе Часового Яра

  •  3414 просмотра
Зеленский: все партнеры знают, где рф производит свои "шахеды"

Зеленский: все партнеры знают, где рф производит свои "шахеды"

  •  4183 просмотра

политика

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

  •  26113 просмотра
Задача белорусов информационно нагнетать ситуацию в приграничье - ЦПД

Задача белорусов информационно нагнетать ситуацию в приграничье - ЦПД

  •  27699 просмотра
Украина, как триггер для проекта "антироссия" является конспирологической теорией рф-пропаганды - SPRAVDI

Украина, как триггер для проекта "антироссия" является конспирологической теорией рф-пропаганды - SPRAVDI

  •  25401 просмотра
Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

  •  44924 просмотра
рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

  •  30747 просмотра

Война

В оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов: что известно

В оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов: что известно

  •  101 просмотра
Удар рф по Харькову: есть один погибший

Удар рф по Харькову: есть один погибший

  •  1618 просмотра
Среди пострадавших в результате удара рф по Харькову 8-месячный младенец, горит почта

Среди пострадавших в результате удара рф по Харькову 8-месячный младенец, горит почта

  •  2719 просмотра
Генштаб: оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, происходят бои в районе Часового Яра

Генштаб: оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, происходят бои в районе Часового Яра

  •  3414 просмотра
Зеленский: все партнеры знают, где рф производит свои "шахеды"

Зеленский: все партнеры знают, где рф производит свои "шахеды"

  •  4183 просмотра

политика

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

Самая большая проблема с КАБами: нужны дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты рф - Зеленский

  •  26113 просмотра
Задача белорусов информационно нагнетать ситуацию в приграничье - ЦПД

Задача белорусов информационно нагнетать ситуацию в приграничье - ЦПД

  •  27699 просмотра
Украина, как триггер для проекта "антироссия" является конспирологической теорией рф-пропаганды - SPRAVDI

Украина, как триггер для проекта "антироссия" является конспирологической теорией рф-пропаганды - SPRAVDI

  •  25401 просмотра
Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

Вторая годовщина освобождения острова Змеиный: СБУ показала уникальные кадры воинов Службы

  •  44924 просмотра
рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

рф за неделю применила по Украине более 800 управляемых авиационных бомб - Зеленский

  •  30747 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  54900 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  100023 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  116397 просмотра

Экономика

В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме

В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме

  •  22156 просмотра
МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

  •  60671 просмотра
Канадская авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов из-за забастовки: 49 000 пассажиров были задержаны

Канадская авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов из-за забастовки: 49 000 пассажиров были задержаны

  •  25719 просмотра
Украина увеличила экспорт мороженой говядины

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

  •  25857 просмотра
В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

  •  24775 просмотра

Киев

В Киеве с 16-го этажа упали двое подростков, полиция расследует версию самоубийства

В Киеве с 16-го этажа упали двое подростков, полиция расследует версию самоубийства

  •  18242 просмотра
В столице правоохранители помогли женщине в сложной ситуации

В столице правоохранители помогли женщине в сложной ситуации

  •  23800 просмотра
В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

29 июня 2024, 13:16  •  33461 просмотра
Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

29 июня 2024, 06:37  •  32648 просмотра
В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

28 июня 2024, 14:26  •  33464 просмотра