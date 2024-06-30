За эту неделю россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Только за эту неделю россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", - сообщил Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. "Нужен этот шаг - добавил Зеленский.

По его словам, нужны четкие решения, которые помогут защитить украинских людей. "Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона - это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнерам, которые это понимают", - написал Зеленский.

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