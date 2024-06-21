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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 07:20  •  22709 просмотра

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россия продолжает использовать различные тактические приемы в попытке найти слабые места украинской ПВО, в то время как Украина маневрирует своими силами для отражения этих атак.

россия продолжает искать слабые места в украинской противовоздушной обороне, используя различные методы и тактики. В то же время враг интенсифицировал использование управляемых авиабомб в прифронтовых городах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Ресурсы, даже у такой большой страны, не безлимитные, им приходится на это считаться. Кроме того, на третий год войны россияне понимают, что не так просто атаковать те или иные объекты, ведь мы также принимаем определенные меры для наших объектов инфраструктуры

- говорит Евлаш.

По его словам, враг пытается "прощупывать" украинское ПВО, анализировать и использовать различные методы.

Это игра на истощение. Они пытаются найти слабые стороны и щели, в то время как мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-дроновые атаки

- сказал он.

Евлаш говорит, что враг интенсифицирует использование КАБов на прифронтовые города.

Мы видим, по переднему краю достаточно активно применяются и управляемые авиационные бомбы, и это сейчас является серьезной проблемой

- добавил он.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 531 980 человек, 8001 танк и сотен единиц военной техники.

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета21 июня 2024, 03:57 • 23020 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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