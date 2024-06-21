Этой ночью подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые ракеты Х-59 / Х-69, запущенные самолетами тактической авиации РФ. Об этом воздушные силы ВСУ сообщают в телеграмме, передает УНН.

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В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59 / Х-69 говорится в сообщении.

Военные уточнили, что все четыре ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны в Кировоградской и Херсонской областях.

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