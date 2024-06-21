Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре управляемые авиационные ракеты, запущенные российскими самолетами тактической авиации ночью в Кировоградской и Херсонской областях.
Этой ночью подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые ракеты Х-59 / Х-69, запущенные самолетами тактической авиации РФ. Об этом воздушные силы ВСУ сообщают в телеграмме, передает УНН.
детали
В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59 / Х-69
Военные уточнили, что все четыре ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны в Кировоградской и Херсонской областях.
"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО20 июня 2024, 16:50 • 20162 просмотра