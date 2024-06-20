"Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым": Зеленский поблагодарил Байдена за приоритет в поставках ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и Соединенным Штатам за то, что они отдали Украине приоритет в поставках ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и Соединенным Штатам за то, что они отдали Украине приоритет в поставках ПВО, пишет УНН.
Я глубоко благодарен президенту Байдену и Соединенным Штатам за то, что они отдали Украине приоритет в поставках ПВО, которая нам критически необходима для отражения атак россии. Эти дополнительные средства противовоздушной обороны будут защищать украинские города и мирных жителей. Я благодарю президента Байдена за существенную поддержку, которую мы обсуждали во время нашей недавней встречи в Италии
Президент подчеркнул, что партнерство между Украиной и Соединенными Штатами является "прочным и непоколебимым". "Вместе мы защищаем жизнь от террора и агрессии", - подчеркнул Зеленский.
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет в Patriot и Nasams перед другими странами20 июня 2024, 16:09 • 13035 просмотров