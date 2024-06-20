"Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним": Зеленський подякував Байдену за пріоритет у поставках ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО, пише УНН.
Я глибоко вдячний президенту Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО, яка нам критично необхідна для відбиття атак росії. Ці додаткові засоби протиповітряної оборони захищатимуть українські міста та мирних жителів. Я дякую президенту Байдену за суттєву підтримку, яку ми обговорювали під час нашої нещодавньої зустрічі в Італії
Президент наголосив, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами є "міцним і непохитним". "Разом ми захищаємо життя від терору та агресії", - підкреслив Зеленський.
У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами20.06.24, 19:09 • 27548 переглядiв