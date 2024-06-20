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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним": Зеленський подякував Байдену за пріоритет у поставках ППО

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО.

"Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним": Зеленський подякував Байдену за пріоритет у поставках ППО

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО, пише УНН.

Я глибоко вдячний президенту Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО, яка нам критично необхідна для відбиття атак росії. Ці додаткові засоби протиповітряної оборони захищатимуть українські міста та мирних жителів. Я дякую президенту Байдену за суттєву підтримку, яку ми обговорювали під час нашої нещодавньої зустрічі в Італії

- написав Зеленський у X.

Президент наголосив, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами є "міцним і непохитним". "Разом ми захищаємо життя від терору та агресії", - підкреслив Зеленський.

У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами20.06.24, 19:09 • 27548 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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