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У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами

Київ • УНН

 • 27548 перегляди

Сполучені Штати будуть віддавати пріоритет поставкам в Україну ракет для систем ППО Patriot і NASAMS в порівнянні з іншими країнами, вказали у Білому домі.

У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами

У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами, повідомляє Голос Америки, цитуючи радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, пише УНН.

Деталі

Як вказано, США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.

Як повідомив Джон Кірбі, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

Кулеба закликав партнерів наслідувати приклад Румунії з Patriot20.06.24, 17:58 • 21025 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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