У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами
Київ • УНН
Сполучені Штати будуть віддавати пріоритет поставкам в Україну ракет для систем ППО Patriot і NASAMS в порівнянні з іншими країнами, вказали у Білому домі.
У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами, повідомляє Голос Америки, цитуючи радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, пише УНН.
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Як вказано, США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.
Як повідомив Джон Кірбі, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.
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