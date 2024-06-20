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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Кулеба закликав партнерів наслідувати приклад Румунії з Patriot

Київ • УНН

 • 21025 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів брати приклад з Румунії, яка передала Україні систему Patriot, щоб разом перемогти російський терор.

Кулеба закликав партнерів наслідувати приклад Румунії з Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-партнери наслідувати приклад Румунії, яка вирішила передати Україні ще одну систему ППО Patriot, пише УНН.

Деталі

"Я щиро ціную важливе рішення Румунії передати Україні систему ППО Patriot. Я також хочу подякувати своїй колезі Лумініці Одобеску за її особистий внесок", - вказав Кулеба у X.

Голова МЗС наголосив, що цей крок допоможе захистити українське небо, цивільних та критичну інфраструктуру від триваючих атак росії. "Це також зміцнить безпеку всього нашого регіону. Кожного разу, коли ми збиваємо російську ракету, що летить на захід в Україні, ми також усуваємо потенційну загрозу для наших європейських сусідів", - вказав він.

"Зміцнює безпеку не лише в Україні, а й у всьому регіоні та Європі": Зеленський висловив вдячність Румунії за ще один Patriot20.06.24, 15:42 • 19892 перегляди

Я закликаю всіх наших партнерів наслідувати приклад Румунії та надати додаткові системи ППО Patriot та інші системи протиповітряної оборони, а також постійні поставки для них ракет-перехоплювачів. Разом ми маємо перемогти російський повітряний терор

- підкреслив Кулеба.

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot 20.06.24, 14:55 • 22448 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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