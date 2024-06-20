"Зміцнює безпеку не лише в Україні, а й у всьому регіоні та Європі": Зеленський висловив вдячність Румунії за ще один Patriot
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії за надання Україні додаткової системи ППО Patriot, вказавши на зміцнення повітряного щита України від російського повітряного терору та зміцнення регіональної безпеки.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії за надання Україні додаткової системи ППО Patriot, вказавши на зміцнення повітряного щита України від російського повітряного терору та зміцнення регіональної безпеки, пише УНН.
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"Я вдячний Румунії та президенту Клаусу Йоганнісу за рішення надати Україні додаткову систему ППО Patriot. Цей важливий внесок зміцнить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей і критичну інфраструктуру від російського повітряного терору. Я ціную сильне лідерство Румунії та принципову підтримку України", - зазначив Зеленський у X.
Президент наголосив важливість того, що цей крок "зміцнює безпеку не лише в Україні, а й у всьому нашому регіоні та Європі".
"Поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає потенційній агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх наших сусідів. Для України критично важливо мати необхідні інструменти для перемоги над російським терором зараз, щоб більше нікому не довелося зіткнутися з агресивними діями росії в більшому масштабі в майбутньому", - підкреслив Зеленський.
Румунія передасть Україні систему ППО Patriot 20.06.24, 14:55 • 22448 переглядiв