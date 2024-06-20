Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии за предоставление Украине дополнительной системы ПВО Patriot, указав на укрепление воздушного щита Украины от российского воздушного террора и укрепление региональной безопасности, пишет УНН.

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"Я благодарен Румынии и президенту Клаусу Йоханнису за решение предоставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и критическую инфраструктуру от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и принципиальную поддержку Украины", - отметил Зеленский в X.

Президент подчеркнул важность того, что этот шаг "укрепляет безопасность не только в Украине, но и во всем нашем регионе и Европе".

"Положив конец российскому террору сейчас, Украина предотвращает потенциальную агрессию против Молдовы, Румынии, стран Балтии и всех наших соседей. Для Украины критически важно иметь необходимые инструменты для победы над российским террором сейчас, чтобы больше никому не пришлось столкнуться с агрессивными действиями России в большем масштабе в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot