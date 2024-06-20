Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  123201 просмотра
Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

  •  95545 просмотра
Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

  •  109013 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

  •  104655 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  87830 просмотра
публикации
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  87830 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  156991 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  153307 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  151147 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

18 июня 2024, 14:10  •  178229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

  •  60807 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

  •  70176 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  101255 просмотра
McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

19 июня 2024, 09:57  •  94097 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

19 июня 2024, 03:03  •  103167 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 11:55  •  9135 просмотра

Read in English

Румыния передаст Украине свою систему ПВО Patriot в соответствии с решением Совета национальной обороны страны.

Румыния передаст Украине систему противовоздушной обороны  Patriot. Решение принял Совет национальной обороны страны, передает УНН

Детали

Сообщается, что министерство обороны Румынии представило Совету национальной обороны детальный анализ оперативного состояния четырех систем Patriot и хода реализации программы оснащения трех других систем, а также последствий возможной передачи одной из систем.

Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине из-за постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, и региональные последствия этой ситуации, в частности для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками члены Совета решили передать одну систему Patriot в дар Украине

- говорится в заявлении на сайте президента Румынии.

Отмечается, что передача Patriot осуществляется при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, в частности с американским стратегическим партнером, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы для удовлетворения потребностей в обеспечении защиты национального воздушного пространства страны.

"Позиция Румынии была и будет однозначной в своей многосторонней поддержке Украины вместе с международным сообществом в ее законном праве на самооборону перед лицом незаконной и неспровоцированной российской агрессии", - добавили в заявлении.

Дополнение

Также на сегодняшнем заседании члены Совета рассмотрели и утвердили состав румынских вооруженных сил, которые могут быть предоставлены для участия в миссиях и операциях за пределами территории Румынии в 2025 году.

Пять стран предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot13 июня 2024, 20:22 • 28340 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  20176 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  25534 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  59571 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
  •  51098 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
  •  50306 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
  •  43614 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
  •  28434 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
  •  107275 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  156991 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109127 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  87830 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов

  •  104655 просмотра
Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

  •  109013 просмотра
Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

  •  95545 просмотра
Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  123201 просмотра

Публикации

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  87830 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  156991 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

19 июня 2024, 08:17  •  153307 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

19 июня 2024, 07:50  •  151147 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

18 июня 2024, 14:10  •  178229 просмотра

Война

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов

  •  13 просмотра
Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  3077 просмотра
Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

  •  3201 просмотра
Захватчики на оккупированной Луганщине начали новую волну конфискации гражданских автоЦентр сопротивления

Захватчики на оккупированной Луганщине начали новую волну конфискации гражданских автоЦентр сопротивления

  •  2661 просмотра
Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

  •  9177 просмотра

политика

Рада приняла к сведению ежегодный доклад Лубинца о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в 2023 году

Рада приняла к сведению ежегодный доклад Лубинца о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в 2023 году

  •  1553 просмотра
Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  3077 просмотра
Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

  •  3201 просмотра
Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

  •  9177 просмотра
Коммунальщики смогут использовать технику, завезенную как гуманитарная помощь: Рада поддержала законопроект

Коммунальщики смогут использовать технику, завезенную как гуманитарная помощь: Рада поддержала законопроект

  •  9913 просмотра

Война

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов

  •  13 просмотра
Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  3077 просмотра
Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

  •  3201 просмотра
Захватчики на оккупированной Луганщине начали новую волну конфискации гражданских автоЦентр сопротивления

Захватчики на оккупированной Луганщине начали новую волну конфискации гражданских автоЦентр сопротивления

  •  2661 просмотра
Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

  •  9177 просмотра

политика

Рада приняла к сведению ежегодный доклад Лубинца о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в 2023 году

Рада приняла к сведению ежегодный доклад Лубинца о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в 2023 году

  •  1553 просмотра
Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  3077 просмотра
Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

  •  3201 просмотра
Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

  •  9177 просмотра
Коммунальщики смогут использовать технику, завезенную как гуманитарная помощь: Рада поддержала законопроект

Коммунальщики смогут использовать технику, завезенную как гуманитарная помощь: Рада поддержала законопроект

  •  9913 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  2264 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  100044 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  102534 просмотра

Экономика

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

Украина провела переговоры с Польшей на уровне министров: речь шла о евроинтеграции и восстановлении

  •  3077 просмотра
Экономика Украины выросла на 4,3% с начала года

Экономика Украины выросла на 4,3% с начала года

  •  1720 просмотра
Глава Еврокомиссии рассказала, что входит в новый пакет санкций ЕС против рф

Глава Еврокомиссии рассказала, что входит в новый пакет санкций ЕС против рф

  •  14498 просмотра
Литовская компания передала Украине оборудование для ЛЭП для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры

Литовская компания передала Украине оборудование для ЛЭП для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры

  •  8423 просмотра
Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" - премьер

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" - премьер

  •  14516 просмотра

Киев

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  5791 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  10610 просмотра
Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы

  •  25889 просмотра
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  122557 просмотра
В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве взрывы, работает ПВО

  •  47355 просмотра