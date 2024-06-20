Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Решение принял Совет национальной обороны страны, передает УНН.

Детали

Сообщается, что министерство обороны Румынии представило Совету национальной обороны детальный анализ оперативного состояния четырех систем Patriot и хода реализации программы оснащения трех других систем, а также последствий возможной передачи одной из систем.

Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине из-за постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, и региональные последствия этой ситуации, в частности для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками члены Совета решили передать одну систему Patriot в дар Украине - говорится в заявлении на сайте президента Румынии.

Отмечается, что передача Patriot осуществляется при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, в частности с американским стратегическим партнером, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы для удовлетворения потребностей в обеспечении защиты национального воздушного пространства страны.

"Позиция Румынии была и будет однозначной в своей многосторонней поддержке Украины вместе с международным сообществом в ее законном праве на самооборону перед лицом незаконной и неспровоцированной российской агрессии", - добавили в заявлении.

Дополнение

Также на сегодняшнем заседании члены Совета рассмотрели и утвердили состав румынских вооруженных сил, которые могут быть предоставлены для участия в миссиях и операциях за пределами территории Румынии в 2025 году.

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