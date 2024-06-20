Румунія передасть Україні систему ППО Patriot
Київ • УНН
Румунія передасть Україні свою систему ППО Patriot відповідно до рішення Ради національної оборони країни.
Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Рішення прийняла Рада національної оборони країни, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що міністерство оборони Румунії представило Раді національної оборони детальний аналіз оперативного стану чотирьох систем Patriot та перебігу реалізації програми оснащення трьох інших систем, а також наслідків можливого передання однієї з систем.
Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні через постійні та масовані атаки росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, та регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками члени Ради вирішили передати одну систему Patriot у дар Україні
Зазначається, що передача Patriot здійснюється за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, зокрема з американським стратегічним партнером, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи для задоволення потреб у забезпеченні захисту національного повітряного простору країни.
"Позиція Румунії була і буде однозначною у своїй багатосторонній підтримці України разом із міжнародним співтовариством у її законному праві на самооборону перед обличчям незаконної та неспровокованої російської агресії", - додали у заяві.
Доповнення
Також на сьогоднішньому засіданні члени Ради розглянули та затвердили склад румунських збройних сил, що можуть бути надані для участі в місіях та операціях за межами території Румунії у 2025 році.
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