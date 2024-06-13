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П'ять країн нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

П'ять країн нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

Київ • УНН

 • 28786 перегляди

П'ять країн, включаючи США, нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту її міст, про що говорили президенти Зеленський і Байден.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно 7 систем Patriot, щоб захистити українські міста. В свою чергу президент США Джо Байден запевнив, що його країна має підтримку пʼятьох країн стосовно надання Україні цих систем, передає УНН.

Деталі

Президент Байден знає, як і всі інші партнери, що ми нагально потребуємо сім систем Patriot для того, щоби захистити наші міста. Не всі з них одразу, але нагально нам потрібно сім систем. Ми обговорювали з президентом Байденом можливість отримати пʼять з них

сказав Зеленський.

Президент додав, що це не означає, що Україна отримає їх одразу, однак Байден заявив, що США мають підтримку пʼятьох країн стосовно надання Україні систем Patriot.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що безпекова угода, підписана зі США на полях саміту G7, має гарні положення щодо озброєння ЗСУ.

Байден: США насамперед передаватимуть Patriot Україні, а потім – іншим замовникам13.06.24, 22:58 • 32540 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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