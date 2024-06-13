Пять стран, включая США, предоставят Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты ее городов, о чем говорили президенты Зеленский и Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо 7 систем Patriot, чтобы защитить украинские города. В свою очередь президент США Джо Байден заверил, что его страна имеет поддержку пяти стран относительно предоставления Украине этих систем, передает УНН.
Детали
Президент Байден знает, как и все другие партнеры, что мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot для того, чтобы защитить наши города. Не все из них сразу, но срочно нам нужно семь систем. Мы обсуждали с президентом Байденом возможность получить пять из них
Президент добавил, что это не означает, что Украина получит их сразу, однако Байден заявил, что США имеют поддержку пяти стран в отношении предоставления Украине систем Patriot.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что соглашение по безопасности, подписанное с США на полях саммита G7, имеет хорошие положения по вооружению ВСУ.
Байден: США в первую очередь будут передавать Patriot Украине, а затем - другим заказчикам13 июня 2024, 19:58 • 22064 просмотра