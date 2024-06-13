Системи Patriot та ескадрильї винищувачів: Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з США
Київ • УНН
Президент Зеленський запевнив, що безпекова угода зі США містить положення про озброєння українських сил, зокрема системи Patriot, ескадрильї бойових літаків типу F-16, постачання зброї, спільне виробництво та зміцнення оборонної промисловості.
Президента України Володимир Зеленський запевнив, що безпекова угода, підписана зі США на полях саміту G7, має гарні положення щодо озброєння ЗСУ. Про це глава держави заявив на брифінгу з лідером Білого дому, передає УНН.
Деталі
Угода має гарні положення щодо нашої оборони. Дуже конкретно по системах Patriot, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей Україні. І я не помилився, у множині, ескадрилей, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього
За його словами, в угоді також детально прописано постачання необхідної зброї, її спільне виробництво, зміцнення оборонної промисловості наших країн шляхом кооперації.
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